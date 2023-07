Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, bloccato Facundo Gonzalez. Musah verso il Milan, intesa Inter-Bayern per Sommer

Yann Sommer vestirà di nerazzurro: il portiere svizzero è pronto oramai a lasciare il Bayern Monaco e a dirigersi a Milano sponda interista. C'è anche l'intesa economica con i tedeschi (4 milioni) dopo il summit di giovedì sera. Intanto sul fronte Kamada non ci sono novità, visto che all'Inter interessa soprattutto Samardzic dell'Udinese per il centrocampo.

Sulla sponda rossonera del naviglio, dopo la firma di Chukwueze, è il momento di concentrarsi su Mush che ha rotto con il Valencia. Accordo tra i club sui 20 milioni, cifra giusta per concludere l'affare. In uscita Rebic, verso la Turchia.

Movimenti anche in casa Juventus. Soprattutto in difesa dove è spuntato il nome di Pavard del Bayern Monaco ma soprattutto quello del campione U20 con l'Uruguay, Facundo Gonzalez che Giuntoli ha praticamente bloccato. A Roma, sponda giallorossa addio temporaneo a Shomurodoc ufficializzato dal Cagliari, mentre sul fronte Lazio c'è una brusca frenata a centrocampo per Sow.

Sul fronte estero, due i nomi che catalizzano l'attenzione: Hojund e Osimhen. Per il campione d'Italia con il Napoli si è fatta avanti l'Arabia. Mbappè ha rifiutato per ben due volte le offerte della Saudi Pro così sembra prossima un'offerta formale per il nigeriano del Napoli. Per Hojlund invece si tratta ad oltranza: alla corte dell'Atalanta si è presentato un PSG più che determinato a strappare il giocatore dal mirino dello United.