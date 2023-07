Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Lukaku, Kessié e Castagne, il Milan spinge per Musah

Le ultime notizie di calciomercato oggi 27 luglio 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: Giuntoli proverà in tutti i modi ad accontentare Allegri portando Lukaku a Torino, il che significa che è ancora incerto il destino di Vlahovic. I bianconeri non mollano neanche Kessié per il centrocampo, ma il Barcellona insiste sull'obbligo di riscatto a 20 milioni. Per la fascia si segue Castagne del Leicester.

Milan news: Chukwueze ha superato le visite mediche dopo essere sbarcato ieri a Milano, oggi la firma del contratto. Continua il braccio di ferro col Valencia sul prezzo di Musah: balla ancora qualcosa per arrivare ai 20 milioni di base fissa richiesti. In uscita Rebic verso il Besiktas.

Mercato Inter: nerazzurri sempre al lavoro su due fronti, portiere e attaccante. Sommer è in stallo, il Bayern lo schiera titolare e l'Inter non vuole pagare la clausola rescissoria di 6 milioni: lo svizzero dovrebbe arrivare, ma per ora non si sblocca. La chiave potrebbe essere l'approdo dello svincolato De Gea a Monaco. In avanti Morata e Balogun sono sempre i preferiti, col solito problema del prezzo, in lista anche Beto e Scamacca.

Calciomercato Roma: Morata in attacco è difficile, si prova a stringere allora per Scamacca, che potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso e successivo obbligo di riscatto condizionato. Una formula simile potrebbe essere concertata anche per riuscire a convincere il PSG a cedere Renato Sanches: il centrocampista non si è allenato con la squadra, giallorossi vicini.

Calciomercato Napoli: gli azzurri stringono per Faraoni come vice Di Lorenzo sulla fascia destra, mentre per rimpiazzare Kim al centro della difesa è ballottaggio tra Danso del Lens e Kilman del Wolverhampton.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e cessioni dei 20 club del campionato italiano.

