Calciomercato, news di oggi in diretta: Mbappé rifiuta l’Al-Hilal, Inter fredda. Il Milan ha preso Chukwueze

Le ultime notizie di calciomercato oggi 25 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Mbappè, la situazione tra l'offerta dell'Al Hilal e le sue volontà. Il Psg ha accettato la proposta di mercato di 300 milioni dell'Al Hilal per Mbappé. Il giocatore però non ha nessuna intenzione di trasferirsi in Arabia dove sarebbe pagato a peso d'oro. Per questo sarebbe disposto anche ad andare al muro contro muro con il PSG, non giocando per un anno per poi restare in Europa. Tra le squadre interessate per L'Equipe c'è anche l'Inter: si tratterebbe di voci create ad hoc per sparigliare ulteriormente le carte.

Milan news: Il Milan dopo Okafor ha chiuso la trattativa con il Villarreal per Chukwueze, 20 milioni più 8. Ultimi dettagli prima di visite mediche e firme per poterlo schierare in tournée. Affondo per Musah che resta il primo obiettivo per la mediana. Sul fronte delle uscite Gabbia passa al Villarreal in prestito secco, mentre Rebic ha rifiutato una proposta dall’Arabia, con Ballo-Touré diviso tra Fulham e Bologna.

Mercato Inter: Inter fredda sulle voci di mercato relative a Mbappé che sarebbero state messe in giro ad arte dal Psg. La priorità è la ricerca del portiere, con in pole sempre Sommer sul quale il Bayern sta facendo valutazioni in chiave Neuer. Dal Sudamerica si è parlato anche di un’offerta per il Dibu Martinez. In avanti i nomi sono quelli dei soliti noti, ovvero Balogun, Morata e sullo sfondo anche Beto e Scamacca.

Calciomercato Juve: Si vuole affondare il colpo di mercato per Kessié, Bonucci vuole restare alla Juventus, ma la volontà del club non cambia ed è quella di cederlo. Al momento solo richieste dall'estero, e in caso di addio non sarà rimpiazzato.

Calciomercato Roma: Il mercato della Roma passa dalla caccia all’attaccante con Scamacca e Morata profili in cima alla lista delle preferenze. Aria di rinnovo per Dybala, mentre sfuma definitivamente Sabitzer, andato al Dortmund. Si continua a seguire Renato Sanches. Shomurodov vola al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni.

Calciomercato Napoli: si cerca sempre l'erede di Kim e i nomi di mercato sono i soliti noti ovvero Danso, Kilman e Sutalo. A questi si deve aggiungere Jaka Bijol dell'Udinese. Mario Rui intanto verso il rinnovo. Dopo aver prelevato Caprile dal Bari, gli azzurri hanno girato il portiere in prestito all'Empoli

Calciomercato Lazio: la trattativa di mercato per Zakharyan procede bene, anche se restano da limare i dettagli sulle cifre. Se dovesse arrivare lui, non ci sarebbero più slot liberi per gli extracomunitari e dunque addio a Kamada. Nel mirino per la mediana anche Ricci e Paredes.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e cessioni dei 20 club del campionato italiano.

0