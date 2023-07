Calciomercato, news di oggi in diretta: Chukwueze-Milan, c’è l’accordo! Sommer vuole l’Inter, Juve su Kessié

Le ultime notizie di calciomercato oggi 24 luglio 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: Chukwueze sarà un nuovo calciatore rossonero perché la dirigenza del Diavolo ha trovato l’accordo con il Villarreal sulla base di 20 milioni di euro più 8 di bonus. Il calciatore dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per visite mediche e firma: successivamente partirà anche lui per gli Stati Uniti d’America per rendersi disponibile per Pioli e aggregarsi al resto del gruppo. Gabbia potrebbe fare il percorso inverso e vestire la maglia del Submarino Amarillo.

Mercato Inter: Sommer spinge col Bayern Monaco per essere liberato, ma i bavaresi non cedono ancora visto il ritardo nel recupero di Neuer e la difficoltà nel comprare un altro portiere. I profili per l'attacco seguiti da vicino sono Alvaro Morata, troppi i 20 milioni chiesti dall’Atletico; e Folarin Balogun, con l’Arsenal che dovrebbe scendere sotto i 40.

Calciomercato Juve: Kessié è il principale obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il discorso con il Barcellona è aperto e servirà altro tempo, ma i primi contatti lasciano ben sperare: i catalani lo valutano 15 milioni ma si potrebbe chiudere con un prestito e inserimento dell'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Calciomercato Roma: Alvaro Morata e Gianluca Scamacca sono i profili più gettonati per la maglia da centravanti giallorosso. Da una parte Mourinho lavora per portare lo spagnolo a Trigoria mentre dall’altra Tiago Pinto sta spingendo per il prestito del giocatore del West Ham. Reynolds ceduto al Westerlo per 3,5 milioni più bonus, Shomurodov al Cagliari in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli: i campioni d'Italia sono sempre alla ricerca del sostituto di Kim e i nomi sul tavolo sono attualmente tre, si tratta di Kevin Danso del Lens, Max Kilman del Wolverhampton e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria. Faraoni non vestirà la maglia azzurra, a confermarlo il suo procuratore ("Rimane al Verona, sta bene dove sta").

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con tutti gli acquisti e cessioni dei 20 club del campionato italiano.

0