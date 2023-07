Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter stringe per Sommer e Morata, Milan su Musah. La Roma vuole Renato Sanches

Le ultime notizie di calciomercato oggi 20 luglio 2023 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Milan news: un'estate ricca di acquisti per la squadra di Pioli che ha perso sì Tonali ma ha acquistato ufficialmente Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders. Il prossimo obiettivo è l'americano Musah del Valencia. Infine per la Primavera è a un passo il 2005 Alex Jimenez del Real Madrid. Sempre vive le piste che portano a Chukwueze e Danjuma.

Mercato Inter: tesserato ufficialmente anche Cuadrado, il quinto acquisto dei nerazzurri. Ora c'è da sistemare la questione portiere. Onana a breve sarà del Manchester United, quando la trattativa verrà ratificata i dirigenti nerazzurri chiuderanno per Mike Sommer del Bayern. Sfumato Lukaku, l'Inter comprerà un altro attaccante. I nomi che si fanno sono fondamentalmente tre: Morata, Balogun e Beto. La trattativa con lo spagnolo è iniziata, ma non avviatissima.

Calciomercato Juve: Giuntoli nella conferenza di presentazione è stato chiaro. Per il momento il mercato in entrata della Juventus è fermo, ma nessuno è mai fermo sul mercato. Al momento tutto sembra ruotare attorno a Vlahovic, che può partire davanti a una grande offerta. In uscita Arthur, a un passo dalla Fiorentina. In partenza Bonucci.

Calciomercato Roma: tre colpi già realizzati, almeno tre da fare per Tiago Pinto. Si parla per i giallorossi di un possibile scambio con il Bologna tra Solbakken e Dominguez. Scamacca è sempre l'obiettivo per l'attacco, mentre non si perde d'occhio Alvaro Morata, anche se il nome pare meno caldo rispetto a qualche giorno fa. Renato Sanches il nome forte per il centrocampo.

Calciomercato Napoli: i campioni d'Italia per il momento sono fermi, ma in attesa di piazzare diversi colpi. Il primo acquisto dell'era Garcia dovrebbe essere Faraoni, l'esterno del Verona diventerà il vice Di Lorenzo. Tanti nomi, ma nessuna trattativa in chiusura per l'erede di Kim. Per il centrocampo piace Soumaré del Leicester. Da definire il futuro di Osimhen e Politano, ma anche di Lozano.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato, tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A.

