Calciomercato, ultime news in diretta: Kim verso il Bayern, Osimhen e il Napoli possono separarsi

Tengono ballo i movimenti del mercato del Napoli, che è sul punto di perdere Kim, in predicato di accettare l'offerta del Bayern. Ma in bilico c'è anche Osimhen. L'Inter invece è ferma, così come il Milan.

La Roma invece è in bilico, perché potrebbe cedere per motivi di bilancio dei giovani Missori, Volpato e Tahirovic. La Juventus invece attende buone nuove da Milik e Rabiot e soprattutto è pronta a intavolare la trattativa con il Galatasaray per Zanioolo, con possibile inserimento di McKennie e. Kean.