Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Renato Veiga e Kelly. Milan-Walker in chiusura. Napoli in pressing per Garnacho

Le ultime notizie di calciomercato di oggi lunedì 20 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

La Juventus, in attesa che si risolva il problema burocratico per Kolo Muani, è al lavoro per regalare a Thiago Motta un nuovo difensore centrale: oggi contatto con il Chelsea per Renato Veiga. Le alternative sono Tomori del Milan, Kelly del Newcastle e Danso del Lens. Con i londinesi si parlerà anche di Chilwell, sarebbe il sostituto di Cambiaso in caso il Manchester City presenti una cospicua offerta ufficiale per l'esterno bianconero. I citizens inoltre sono interessati anche a Douglas Luiz.

L'Inter ha presentato un'offerta alla Dinamo Zagabria per Petar Sucic e continua a trattare con gli argentini del Newell's per i giovani Tomas Perez e Mateo Silvetti. Per l'attacco spunta la pazza suggestione Sadio Mané con Arnautovic che potrebbe dire addio per andare alla Roma.

Il Milan vicinissimo alla chiusura dell'accordo per il passaggio in prestito di Walker dal Manchester City. Per l'attacco si è raffreddata la pista Rashford, sondaggio per Joao Felix del Chelsea: Jorge Mendes a lavoro per il prestito.

Il Napoli punta Garnacho per sostituire Kvaratskhelia e prova ad abbassare le pretese del Manchester United, partenopei a lavoro anche per Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruna. Per la difesa si attende ancora che Danilo trovi la quadra con la Juventus per la risoluzione anticipata del contratto.

La Roma ad un passo da Rensch, per la porta arriva Gollini al posto di Ryan. I giallorossi preparano l'affondo per Frattesi: si lavora per il prestito con obbligo di riscatto.

Sfida tra Torino e Lazio per Casadei del Chelsea: biancocelesti avanti. Colpo del Genoa che oggi ufficializza Cornet dopo le visite mediche e la firma sul contratto, mentre per Balotelli si valuta l'ipotesi rescissione del contratto.

06:30 Calciomercato Inter, c'è l'offerta per Sucic e spunta anche la pazza idea Sadio Mané. Frattesi in stand-by L'Inter in questo momento sta pensando soprattutto al futuro con le trattative portate avanti con gli argentini del Newell's per i giovani Tomas Perez e Mateo Silvetti (al momento l'offerta dei nerazzurri è di 3 milioni per ciascun giocatore più bonus) e con l'offerta da 15 milioni (12 di parte fissa più 3 di bonus) presentata alla Dinamo Zagabria per provare ad assicurarsi il talentuoso centrocampista 21enne Petar Sučić (che avrebbe già accettato il quinquennale propostogli dal club meneghino) che rimarrebbe comunque alla formazione croata fino al termine della stagione. Per quanto riguarda la stretta attualità invece l'Inter deve fare i conti con i ‘mal di pancia' di Davide Frattesi che vuole andare via per trovare maggior spazio (anche ieri con l'Empoli è rimasto in panchina per tutta la gara). Sul centrocampista della Nazionale c'è il forte interesse della Roma e i nerazzurri hanno fissato il prezzo: 45 milioni di euro senza contropartite tecniche. Con l'operazione che comunque, per volontà di Simone Inzaghi, non si concretizzerà prima dell'ultimo giorno di mercato perché l'allenatore vuole averlo a disposizione anche per gli ultimi due incontri della fase a girone unico della nuova Champions League. Più una suggestione sembrano essere invece i rumors che sono tornati a circolare riguardo ad un nuovo possibile interesse all'ex Liverpool Sadio Mané che vorrebbe tornare a giocare in Europa. Qualora il calciatore senegalese decidesse di tagliarsi sensibilmente l'ingaggio che percepisce in Arabia Saudita e l'Al Nassr accettasse una partenza in prestito, allora Beppe Marotta e la squadra mercato interista sarebbero in cima alla lista per quel trasferimento che ad oggi sembra soltanto essere una pazza idea. L'eventuale arrivo del 32enne potrebbe anche aprire alla possibile cessione in prestito di Arnautovic (a cui la Roma sta pensando come vice-Dovbyk). A cura di Michele Mazzeo 06:00 Calciomercato Milan, Walker in dirittura d'arrivo. Jorge Mendes spinge per Joao Felix Già oggi Kyle Walker potrebbe diventare un nuovo calciatore del Milan. L'accordo con il 34enne terzino inglese già c'è: biennale a circa 4 milioni più 1 di bonus a stagione. In dirittura d'arrivo invece quello con il Manchester City che non vuole liberare gratis il giocatore ma ha chiesto un milione di euro per il prestito fino a fine stagione e un riscatto fissato a 4 milioni. I rossoneri stanno provando ad abbassare le cifre da versare ai Citizens con l'affare che ormai è ben avviato tanto che domani il classe '90 potrebbe già essere a Milano per sostenere le visite mediche. Parallelamente il Milan sta anche cercando un attaccante e nelle ultime ore, con la pista Marcus Rashford ormai raffreddatasi, grazie all'intermediazione dell'agente Jorge Mendes, si è virato su altri profili come quello del portoghese Joao Felix che non ha convinto il Chelsea in questa prima parte di stagione dopo essere rientrato dal prestito all'Atletico Madrid. I rossoneri non possono permettersi di valutare l'acquisto del calciatore ed è qui che è entrato in gioco il superprocuratore del lusitano che tsa cercando in tutti i modi di convincere i londinesi ad aprire ad un trasferimento alla corte di Conceiçao con la formula del prestito. A cura di Michele Mazzeo 05:30 Calciomercato Juve, oggi l'incontro con il Chelsea per Renato Veiga. Resta aperta la pista Kelly Congelatasi al momento la trattativa per Tomori (che sembra intenzionato a restare al Milan), la Juventus ha ricalibrato la lista dei possibili rinforzi per la difesa di Thiago Motta. In cima c'è ora il classe 2003 portoghese del Chelsea Renato Veiga per il quale oggi è previsto un incontro con il club londinese. Sul duttile difensore (di ruolo centrale ma all'occorrenza può anche giocare sulle fasce) lusitano c'è anche il Borussia Dortmund che sta spingendo per prenderlo in prestito. La richiesta dei Blues per il cartellino del calciatore è di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Nell'incontro odierno Giuntoli chiederà informazioni al Chelsea anche per il più esperto terzino Ben Chilwell che i bianconeri stanno valutando nel caso il Manchester City affondasse il colpo per Andrea Cambiaso in questa sessione di mercato (i bianconeri sarebbero disposti a privarsi del laterale azzurro per una cifra non inferiore agli 80 milioni di euro). Renato Veiga non è però l'unico profilo che la Juventus sta seguendo per rinforzare il proprio pacchetto difensivo: i piemontesi restano infatti interessati al 26enne del Newcastle Lloyd Kelly per il quale stanno valutando di avanzare un'offerta intorno ai 12-13 milioni. In lista poi rimane anche Kevin Danso del Lens. Stando alle indiscrezioni che filtrano nelle ultime ore, se le condizioni lo consentono, il club bianconero è intenzionato a piazzare due colpi in difesa: uno a titolo definitivo e un al massimo in prestito con diritto di riscatto. A cura di Michele Mazzeo 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi lunedì 20 gennaio Asse ancora caldo tra la Premier League e la Serie A anche in questo altro giorno della sessione di calciomercato invernale. Al centro di diverse trattative che vedono impegnati i top club italiani ci sono infatti il Manchester City e il Chelsea. La Juventus infatti oggi incontra il club londinese per sondare il terreno per il difensore Renato Veiga e per il terzino sinistro Ben Chilwell (solo nel caso partisse Cambiaso). Il centrale 21enne portoghese è infatti finito in cima alla lista del club bianconero per quel che riguarda il rinforzo nel reparto difensivo da regalare a Thiago Motta nonostante resti aperta la pista Tomori (oggi previsto un nuovo contatto con il Milan) in stand-by dopo le riserve espresse dal calciatore e si valuti anche Lloyd Kelly in uscita dal Newcastle. A lavoro con i Blues anche il Milan che, tramite l'intermediazione di Jorge Mendes, sta provando a convincere il club ad aprire al prestito per il suo assistito Joao Felix. E, sempre da Londra, potrebbe arrivare il nuovo rinforzo per la Lazio che ha presentato un'offerta per Cesare Casadei superando al momento il Torino che si era fatto avanti in precedenza. Per quel che riguarda le trattative in essere con il Manchester City invece sembra procedere spedita quella del Milan per Kyle Walker: i rossoneri hanno l'accordo col calciatore finito ormai ai margini del club che dunque non dovrebbe ostacolare il trasferimento in prestito alla corte di Sergio Conceiçao. Il club guidato da Pep Guardiola in Italia non vuole solo cedere ma anche acquistare: nel mirino dei Citizens ci sono i due calciatori della Juventus Andrea Cambiaso (per il quale però servirebbe un'offerta ufficiale superiore a quella da 60 milioni presentata informalmente) e Douglas Luiz (che il City vorrebbe prendere in prestito). Sempre a Manchester, ma sponda United, guarda invece il Napoli che ha individuato in Garnacho il sostituto di Kvaratskhelia. I partenopei però ritengono eccessiva la richiesta da 70 milioni di euro fatta dai Red Devils e stanno provando ad abbassare le pretese avendo messo un tetto massimo di spesa per l'operazione appena sotto i 50 milioni. A cura di Michele Mazzeo