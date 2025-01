Fonseca prepara il ritorno in panchina dopo l’esonero dal Milan: Textor ci riprova, lo vuole a Lione

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Dal 30 dicembre scorso Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan ma a distanza di sole tre settimane il tecnico portoghese è pronto a ritornare in panchina e a farlo ai massimi livelli: in Francia, in Ligue1 a Lione dove oramai è appeso ad un filo il destino di Sage. L'ex tecnico rossonero sarebbe pronto a sottoscrivere il suo nuovo contratto, essendosi liberato da quello del Milan con una buonuscita da circa 1,7 milioni di euro. A chiamarlo è stato John Textor che già voleva al Botafogo.

Mentre il Milan sta provando a riprendersi sotto la gestione di Sergio Conceiçao che, intanto, ha permesso di alzare un primo trofeo vincendo a Riad la Supercoppa Italiana con le vittorie prestigiose su Juve e Inter, Paulo Fonseca prova a dimenticare la sua parentesi a Milano guardando al futuro. Il tecnico portoghese, scelto in estate da Ibrahimovic per il post Pioli, vive ancora nella metropoli lombarda dove vanno a scuola ancora i suoi figli ma sarebbe pronto per fare le valigie e dirigersi Oltralpe, a Lione.

L'intrigo di mercato con Textor, padrone del Lione: voleva Fonseca al Botafogo

Una serie di risultati sempre meno convincenti dalla società francese, culminata la scorsa settimana dall'eliminazione agli ottavi della Coupe de France e dallo sconfortante pareggio contro il Tolosa, ha indebolito ulteriormente la già precaria posizione di Pierre Sage, al punto che il nome di Paulo Fonseca è tornato con insistenza nelle ultime ore, per succedergli sulla panchina del Lione. Sarebbe sceso in campo in prima persona John Textor, proprietario del club che aveva avviato i primi contatti con l'allenatore portoghese ancor prima di nominare Sage tecnico del club, poco più di un anno fa e prima ancora che scegliesse il Milan. Textor, proprietario in Francia del Lione e in Brasile del Botafogo aveva proposto a Fonseca di allenare in Sudamerica, proposta declinata solo un'estate fa.

La proposta del Lione: prendere il posto di Sage, la risposta di Fonseca

Ora Textor sarebbe tornato alla carica, proponendo un rientro in Francia, calcio che Fonseca conosce benissimo per avere allenato due stagioni il Lille e l'ex Milan si sarebbe riservato la risposta. La sfida interessa ma Fonseca aspetterebbe garanzie sportive e finanziarie prima di dare il proprio sì a John Textor: intanto, valuterà anche l'evoluzione della situazione con i prossimi impegni del Lione, in trasferta al Fenerbahçe in Europa League e a Nantes in Ligue 1 per capire come potrà cambiare la situazione attorno a Pierre Sage.