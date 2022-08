Calciomercato, ultime news in diretta: la Juve chiude per Depay. Dopo Simeone c’è Navas per il Napoli

Le notizie di calciomercato oggi 15 agosto e le trattative di Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Calciomercato Juve: oggi inizia il campionato dei bianconeri, che però contemporaneamente lavorano sul mercato. Il vice-Vlahovic è stato trovato, sarà con ogni probabilità Memphis Depay, attaccante olandese in uscita dal Barcellona. Poi verrà dato l'assalto definitivo a Paredes. In uscita Rovella, direzione Monza per l'ex Genoa.

Milan news: i campioni d'Italia nelle ultime due settimane di mercato proveranno solamente ad aggiungere un centrocampista e soprattutto un difensore, il reparto che ha più bisogno, soprattutto numericamente. Diallo del Psg è sempre l'obiettivo numero uno.

Mercato Inter: la società nerazzurra si gode un Ferragosto tranquillo, non ci sono trattative di rilievo in entrata né in uscita. Inzaghi ha chiesto un altro difensore, che dovrebbe arrivare entro fine mese.

Calciomercato Roma: l'esordio in Serie A è stato vincente. Nei prossimi giorni i dirigenti giallorossi cercheranno di stringere anche un altro paio di trattative. C'è da definire quella per Belotti, che non intende aspettare troppo, perché ha altre offerte ma vuole rimanere in Serie A. Poi c'è da chiudere per un difensore con Lindelof e Bailly del Manchester United nel mirino.

Calciomercato Napoli: quella di De Laurentiis è nettamente la società che ha più da comprare. Fabian Ruiz è al passo d'addio, sarà del Psg. Per Simeone è fatta, ma manca l'annuncio. Navas pare molto vicino, così come Ndombele del Tottenham. Si è fatta complicata la pista per Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato con acquisti, cessioni e formazioni tipo.

0