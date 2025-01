Calciomercato, news di oggi in diretta: Kvara al PSG per 70 milioni, Juve fatta per Alberto Costa. Il Milan prova a chiudere per Goglichidze

Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 gennaio 2025 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

08:23 Calciomercato Napoli: Adeyemi nome nuovo al posto di Kvara Chi prende il Napoli al posto di Kvara ormai pronto per abbracciare il Paris Saint-Germain?Sondato Garnacho, ma costa troppo al momento: il Manchester Unitd ha chiesto 80 milioni di euro. L'alternativa è in Germania, a Dortmund per la precisione: si tratta di Adeyemi del Borussia: 22 anni, ala che può giocare su entrambe le fasce e che in questa stagione ha realizzato una tripletta in Champions contro il Celtic. Servono almeno 40 milioni. A cura di Maurizio De Santis 08:16 Calciomercato Inter: dall'Inghilterra sono certi, Walker in nerazzurro Il tabloid inglese The Sun dà una corsia preferenziale all'Inter quanto al trasferimento di Kye Walker dal Manchester City. Il laterale inglese è sì accostato anche al Milan ma un principio di accordo – dicono dall'altra parte della Manica – tra club vede favoriti i nerazzurri. A cura di Maurizio De Santis 07:00 Milan, piace Goglichidze: trattative con l'agente e contatti con l'Empoli Georgiano, classe 2004, esterno di qualità: Saba Goglichidze piace tantissimo al Milan. I rossoneri stanno valutando come accontentare l’Empoli, che vorrebbe trattenere il giocatore fino al termine della stagione. Ibrahimovic ha pronta la soluzione: chiudere l'acquisto in questa sessione di calciomercato mantenendolo in prestito per 6 mesi al Castellani. A cura di Alessio Pediglieri 06:30 Per Kouamé sfida a tre tra Torino, Cagliari e Empoli: granata in pole Christian Kouamé è nel mirino di 3 squadre di Serie A. Il Torino è in pole position, da tempo a cercare il sostituto di Zapata in avanti. Club granata interessato a un’operazione a titolo definitivo per il classe ’97, con Banoli che gradisce la duttilità nella fase offensiva del campo da parte dell'attuale giocatore della Fiorentina. Su Kouamé anche Cagliari ed Empoli, che però optano semplicemente per il prestito secco fino a fine stagione. A cura di Alessio Pediglieri 06:00 Calciomercato Juventus: Alberto Costa in bianconero, chi è e i dettagli Thiago Motta ha un nuovo difensore centrale, si tratta di Alberto Costa. Il giocatore è arrivato a Torino a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes. Il passaggio è stato definito per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita calcolabile sul 5%. Oggi è atteso in Italia già martedì perle visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno 2029, con un ingaggio da 500mila euro netti all'anno a salire. A cura di Alessio Pediglieri 05:30 Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia al PSG: le cifre, 70 milioni di euro Khvitcha Kvaratskhelia è un giocatore del PSG. Il club parigino e il Napoli hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento del giocatore, con una trattativa di circa 70 milioni di euro. Restano solo dettagli organizzativi e legali da risolvere prima di confermare l'arrivo dell'esterno, che oramai appare una semplice formalità. A cura di Alessio Pediglieri 05:00 Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 14 gennaio 2024 Le ultime di mercato di oggi 14 gennaio sono soprattutto a tinte bianconere. Alberto Costa è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus che accelera anche per prova a a chiudere Kolo Muani. Sempre alla ricerca di un altro difensore centrale da occasione per regalare a Motta un reparto più pingue: Araujo sempre in testa ma il prezzo di partenza del Barça resta molto alto. Le alternative sono Antonio Silva, Tomori e Hancko. Saba Goglichidze sembra interessare il Milan, con il club rossonero che studia una eventuale soluzione per accontentare l'Empoli. Club toscano finito nel mirino anche di Juve, Napoli e Atalanta per un altro giocatore: tutte con occhi su Tino Anjorin, trequartista inglese classe 2001 che D0Aversa sta valorizzando. La Lazio ha comunicato l'ingaggio di Arijon Ibrahimovic dal Bayern Monaco, mentre la Fiorentina sembra più vicina a Denis Man, del Parma. Countdown per Kvaratskhelia oramai sempre più vicino al PSG. A cura di Alessio Pediglieri