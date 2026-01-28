Borussia Dortmund-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

La diretta live della partita Borussia Dortmund-Inter per l'ottava giornata della fase campionato della Champions League. L'Inter perde Barella a centrocampo, un'assenza pesante che si aggiunge a quella di Calhanoglu: per raggiungere gli ottavi di finale i nerazzurri dovranno vincere in Germania in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Chivu lascia fuori Lautaro Martinez, a rischio diffida, e inserisce Bonny dal 1′ assieme a Thuram. In difesa Bisseck al posto di Bastoni.
L'ultima giornata della fase campionato vedrà 18 partite in contemporanea per regalare tutti i verdetti nello stesso momento e impedire alle squadre di poter fare i propri calcoli sulle avversarie. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW.
Come arriva il Borussia Dortmund alla partita di oggi
L'attacco è il punto forte del Borussia Dortmund che non ha avuto molta fortuna nelle ultime partite di Champions League: arriva all'incontro reduce dalla sconfitta contro il Tottenham che comunque non ha tolto la possibilità di finire in top 8. Basterebbe una vittoria per fare gran parte del lavoro, specialmente in casa dove ha perso soltanto una delle ultime 21 partite europee giocate.
Borussia Dortmund-Inter, le formazioni ufficiali
Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Fabio Silva; Guirassy. Allenatore: Kovac.
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, Sucic, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter di Champions in TV e streaming
Sarà la partita decisiva per l'Inter che vuole evitare di finire agli spareggi per gli ottavi di finale. Nell'ultima giornata della Champions League tutte le 36 squadre saranno in campo in contemporanea e la classifica potrebbe cambiare in ogni momento. La trasferta in casa del Borussia Dortmund dei nerazzurri sarà visibile in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sport Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW.