Borussia Dortmund-Inter LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League

Sarà la partita decisiva per l'Inter che vuole evitare di finire agli spareggi per gli ottavi di finale. Nell'ultima giornata della Champions League tutte le 36 squadre saranno in campo in contemporanea e la classifica potrebbe cambiare in ogni momento. La trasferta in casa del Borussia Dortmund dei nerazzurri sarà visibile in diretta TV su Sky, attraverso i canali Sport Calcio e Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e NOW.