Bologna-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek

La diretta live della partita Bologna-Milan per la 23^ giornata di Serie A. Allegri punta su Nkunku vista l'indisponibilità di Pulisic e la condizione non ottimale di Leao. Diretta TV e streaming su DAZN.
Gol di Loftus-Cheek e Milan in vantaggio! Cross ancora una volta di Athekame da destra, il pallone finisce sulla testa di Nkunku che schiaccia ma Ravaglia respinge. Rabiot raccoglie il pallone e lo serve a Loftus che col piattone mette la palla in rete.
Fofana a un passo dal gol, la palla finisce fuori di pochissimo. Cross da destra perfetto di Athekame su cui si avventa Fofana con un tempo perfetto e la palla va di poco fuori con Ravaglia battuto.
Rowe prova a sorprendere Maignan ma la sua conclusione finisce alta. Il centrocampista del Bologna si è accentrato da sinistra con un destro potente nel tentativo di insaccare in rete ma la palla finisce alta.
Bologna-Milan in diretta, è iniziata la partita del Dall'Ara.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Il Bologna arriva a questa partita dopo aver vinto in Europa League 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv. In campionato invece l'ultimo incontro gli emiliani l'hanno perso in casa del Genoa con il punteggio di 3-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol. Al momento Orsolini e compagni sono fermi al decimo posto con 30 punti.
Come arriva il Milan alla partita di oggi
Il Milan arriva a questa partita dopo aver pareggiato 1-1 in casa della Roma. I rossoneri sono al momento al secondo posto in classifica con 47 punti inseguiti da Napoli e Juventus. Allegri ha perso per infortunio ancora Pulisic mentre Leao non è al 100%. Nkunku potrebbe guidare l'attacco del Diavolo al Dall'Ara.
Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All. Allegri.
Dove vedere Bologna-Milan di Serie A in TV e streaming
La gara sarà trasmessa in tv in esclusiva su SAZN, attraverso l'app scaricabile su tutte le smart tv. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Mastroianni con Stramaccioni al commento tecnico.
I tifosi potranno seguire Bologna-Milan anche in streaming, collegandosi all'app di DAZN attraverso tutti i dispositivi supportati, oppure accendendo al sito da pc e inserendo le credenziali del proprio abbonamento.