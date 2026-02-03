Serie A
Bologna-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek

La diretta live di Bologna-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

3 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 21:08
Immagine

La diretta live della partita Bologna-Milan per la 23^ giornata di Serie A. Allegri punta su Nkunku vista l'indisponibilità di Pulisic e la condizione non ottimale di Leao. Diretta TV e streaming su DAZN.

21:08

Gol di Loftus-Cheek e Milan in vantaggio!

Immagine

Gol di Loftus-Cheek e Milan in vantaggio! Cross ancora una volta di Athekame da destra, il pallone finisce sulla testa di Nkunku che schiaccia ma Ravaglia respinge. Rabiot raccoglie il pallone e lo serve a Loftus che col piattone mette la palla in rete.

A cura di Fabrizio Rinelli
21:05

Fofana a un passo dal gol, la palla finisce fuori di pochissimo

Immagine

Fofana a un passo dal gol, la palla finisce fuori di pochissimo. Cross da destra perfetto di Athekame su cui si avventa Fofana con un tempo perfetto e la palla va di poco fuori con Ravaglia battuto.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:54

Rowe prova a sorprendere Maignan ma la sua conclusione finisce alta

Rowe prova a sorprendere Maignan ma la sua conclusione finisce alta. Il centrocampista del Bologna si è accentrato da sinistra con un destro potente nel tentativo di insaccare in rete ma la palla finisce alta.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:45

Bologna-Milan in diretta, inizia la partita

Bologna-Milan in diretta, è iniziata la partita del Dall'Ara.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:30

Come arriva il Bologna alla partita di oggi

Il Bologna arriva a questa partita dopo aver vinto in Europa League 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv. In campionato invece l'ultimo incontro gli emiliani l'hanno perso in casa del Genoa con il punteggio di 3-2 dopo essere stato in vantaggio di due gol. Al momento Orsolini e compagni sono fermi al decimo posto con 30 punti.

A cura di Fabrizio Rinelli
20:15

Come arriva il Milan alla partita di oggi

Il Milan arriva a questa partita dopo aver pareggiato 1-1 in casa della Roma. I rossoneri sono al momento al secondo posto in classifica con 47 punti inseguiti da Napoli e Juventus. Allegri ha perso per infortunio ancora Pulisic mentre Leao non è al 100%. Nkunku potrebbe guidare l'attacco del Diavolo al Dall'Ara.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:52

Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All. Allegri.

A cura di Fabrizio Rinelli
19:45

Dove vedere Bologna-Milan di Serie A in TV e streaming

La gara sarà trasmessa in tv in esclusiva su SAZN, attraverso l'app scaricabile su tutte le smart tv. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Mastroianni con Stramaccioni al commento tecnico.

I tifosi potranno seguire Bologna-Milan anche in streaming, collegandosi all'app di DAZN attraverso tutti i dispositivi supportati, oppure accendendo al sito da pc e inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine
Immagine
Bologna
Milan
Serie A
Serie A
