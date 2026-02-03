Bologna-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Loftus-Cheek

Il Milan arriva a questa partita dopo aver pareggiato 1-1 in casa della Roma. I rossoneri sono al momento al secondo posto in classifica con 47 punti inseguiti da Napoli e Juventus. Allegri ha perso per infortunio ancora Pulisic mentre Leao non è al 100%. Nkunku potrebbe guidare l'attacco del Diavolo al Dall'Ara.