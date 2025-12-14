Bologna-Juventus 0-0 LIVE, la diretta della partita di Serie A: le squadre si affrontano a viso aperto

La diretta live della partita Bologna-Juventus, per la 15ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-0 ma le due squadre si affrontano a viso aperto. Diretta TV e in streaming su DAZN.
Koopmeiners ammonito, salta la Roma
Un fallo ingenuo costa l'ammonizione a Koopmeiners, salta la prossima gara con la Roma.
Spalletti punge la panchina del Bologna: ma quanti sono in campo?
Il tecnico della Juve va dal quarto uomo e si lamenta del numero di persone del Bologna presenti nell'area tecnica. Dovrebbe esserci solo Italiano e lo fa notare.
Thuram, conclusione dal limite: la palla finisce a lato
Al 10° è la Juventus a rendersi pericolosa. Lo fa con Thuram che ci prova dal limite ma la conclusione finisce al lato, alla destra di Ravaglia.
De Gregorio rischia ma se la cava, la parata neutralizza Orsolini
La replica del Bologna non si fa attendere. Un minuto dopo il primo squillo della Juve, è la squadra di Italiano a farsi viva: da una punizione battuta sulla sinistra, c'è Pobega che spizza la palla in area e Di Gregorio devia la sfera sul tentativo di Orsolini.
Il primo spunto è della Juventus con Conceiçao
Il primo spunto di Bologna-Juventus arriva dopo una manciata di secondi ed è bianconero. Yildiz innesca Conceiçao che si accentra e tira ma è chiuso dalla difesa.
Bologna-Juventus 0-0 inizia la partita
Bologna-Juventus è iniziata, al Dall'Ara si gioca il posticipo serale della 15a di Serie A
Come arriva la Juve di Spalletti alla partita
La Juventus in campionato è in fortissimo ritardo e anche la vittoria ottenuta in Europa non ha svelenito gli animi dei tifosi che hanno fischiato la squadra prima di godersi una sofferta vittoria contro il piccolo Pafos. Ora la trasferta al Dall'Ara che, in caso di risultati diversi dalla vittoria, creerebbe ulteriore gap con le prime.
Come arriva il Bologna alla partita contro la Juve
Per Vincenzo Italiano una sfida che sembra arrivare al momento giusto per diversi aspetti. Il Bologna è reduce dalla vittoria esterna di Europa League e in classifica potrebbe tentare l'allungo su una Juventus in ritardo, per riprendersi un posto al sole in uno scontro diretto. In più, c'è da godersi anche il ritorno di Ciro Immobile, oramai a completa disposizione in attacco
Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali
Ecco le scelte di Italiano e di Spalletti.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
Dove vedere Bologna-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita di questa sera al Dall'Ara sarà visibile solamente per gli abbonati DAZN in esclusiva. Sia in TV sia per il live streaming, diretta a pagamento