Bologna-Juventus 0-0 LIVE, la diretta della partita di Serie A: le squadre si affrontano a viso aperto

La diretta live di Bologna-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

14 Dicembre 2025 19:45
Ultimo agg. 21:06
La diretta live della partita Bologna-Juventus, per la 15ª giornata di Serie A. Il risultato è di 0-0 ma le due squadre si affrontano a viso aperto. Diretta TV e in streaming su DAZN.

21:06

Koopmeiners ammonito, salta la Roma

Un fallo ingenuo costa l'ammonizione a Koopmeiners, salta la prossima gara con la Roma.

A cura di Maurizio De Santis
21:04

Spalletti punge la panchina del Bologna: ma quanti sono in campo?

Il tecnico della Juve va dal quarto uomo e si lamenta del numero di persone del Bologna presenti nell'area tecnica. Dovrebbe esserci solo Italiano e lo fa notare.

A cura di Maurizio De Santis
20:58

Thuram, conclusione dal limite: la palla finisce a lato

Al 10° è la Juventus a rendersi pericolosa. Lo fa con Thuram che ci prova dal limite ma la conclusione finisce al lato, alla destra di Ravaglia.

A cura di Maurizio De Santis
20:54

De Gregorio rischia ma se la cava, la parata neutralizza Orsolini

La replica del Bologna non si fa attendere. Un minuto dopo il primo squillo della Juve, è la squadra di Italiano a farsi viva: da una punizione battuta sulla sinistra, c'è Pobega che spizza la palla in area e Di Gregorio devia la sfera sul tentativo di Orsolini.

A cura di Maurizio De Santis
20:50

Il primo spunto è della Juventus con Conceiçao

Il primo spunto di Bologna-Juventus arriva dopo una manciata di secondi ed è bianconero. Yildiz innesca Conceiçao che si accentra e tira ma è chiuso dalla difesa.

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Bologna-Juventus 0-0 inizia la partita

Bologna-Juventus è iniziata, al Dall'Ara si gioca il posticipo serale della 15a di Serie A

A cura di Alessio Pediglieri
20:30

Come arriva la Juve di Spalletti alla partita

La Juventus in campionato è in fortissimo ritardo e anche la vittoria ottenuta in Europa non ha svelenito gli animi dei tifosi che hanno fischiato la squadra prima di godersi una sofferta vittoria contro il piccolo Pafos. Ora la trasferta al Dall'Ara che, in caso di risultati diversi dalla vittoria, creerebbe ulteriore gap con le prime.

A cura di Alessio Pediglieri
20:15

Come arriva il Bologna alla partita contro la Juve

Per Vincenzo Italiano una sfida che sembra arrivare al momento giusto per diversi aspetti. Il Bologna è reduce dalla vittoria esterna di Europa League e in classifica potrebbe tentare l'allungo su una Juventus in ritardo, per riprendersi un posto al sole in uno scontro diretto. In più, c'è da godersi anche il ritorno di Ciro Immobile, oramai a completa disposizione in attacco

A cura di Alessio Pediglieri
19:55

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Italiano e di Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram K., Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

A cura di Alessio Pediglieri
19:45

Dove vedere Bologna-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita di questa sera al Dall'Ara sarà visibile solamente per gli abbonati DAZN in esclusiva. Sia in TV sia per il live streaming, diretta a pagamento

A cura di Alessio Pediglieri
Bologna
Roma
