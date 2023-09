Vingegaard commosso alla Vuelta, dedica la vittoria a Van Hooydonck: “È per il mio migliore amico” Jonas Vingegaard vince la 16a tappa della Vuelta in Spagna e dedica il successo a Nathan Van Hooydonck coinvolto in un bruttissimo incidente stradale. Il corridore ha tagliato il traguardo provato rivolgendo il pensiero subito al compagno di team della Jumbo-Visma: “Vittoria dedicata al mio migliore amico”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mondo del ciclismo è stato scosso quest'oggi dall'incidente automobilistico che ha visto coinvolto Nathan Van Hooydonck. Il ciclista belga è stato vittima di uno spaventoso incidente questa mattina nei pressi di Anversa. Un malore improvviso gli ha fatto perdere il controllo del veicolo finito al centro della careggiata investito da altri veicoli in corsa. Al bordo della vettura anche sua moglie Alicia, incinta, che fortunatamente, dopo essere stata subito condotta in ospedale per le visite di controllo, pare non abbia subito gravi conseguenze. Condizioni che invece sono state definite subito critiche per Van Hooydonck trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato rianimato sul posto.

Ore d'angoscia dunque per familiari, amici e per il team della Jumbo-Visma con cui corre il belga. Lo stesso team poco dopo ha fatto sapere di aver appreso che il 27enne corridore sia sveglio e cosciente senza danni cerebrali. Ma le condizioni restano ancora gravi. Van Hooydonck è arrivato alla Jumbo-Visma nel 2021 ed è diventato uno dei compagni di squadra più fidati di Wout Van Aert partecipando agli ultimi due Tour de France, collaborando ai successi di Jonas Vingegaard (collega di team). Lo stesso Vingegaard che oggi, scosso da questa notizia, è comunque sceso in strada per correre la 16a tappa dell Vuelta in Spagna tagliando il traguardo davanti a tutti. Davanti alle telecamere non ha nascosto l'emozione per quel successo dedicato tutto al suo amico Nathan.

Il danese della Jumbo-Visma ha salutato tutti gli avversari all’inizio della salita finale e ha poi vinto in solitaria, chiudendo con 43” di vantaggio sull’australiano Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) e 49” sull’olandese Wout Poels (Bahrain – Victorious). Per il classe 1996 si tratta della 27ma affermazione personale in carriera. Un successo però che chiaramente non ha festeggiato proprio per via di ciò che era accaduto poche ore prima. Il danese era in lacrime all'arrivo e commosso ha detto: "Ho vinto per il mio miglior amico, per fortuna abbiamo saputo che le sue condizioni sono più confortanti”.

In un'altra intervista dopo l'arrivo, Jonas Vingegaard trattiene le lacrime parlando di Nathan Van Hooydonck: "Oggi il ciclismo non conta – ha spiegato – È il mio migliore amico (…) , gli dedico la vittoria, è un ragazzo eccezionale". Vingegaard è poi entrato nel box del team della Jusbo Visma visibilmente provato da questa giornata assolutamente terribile. Ha abbracciato uno dei componenti del team e ora tutti si aspettano di avere notizie ancora più confortanti che possano dichiarare completamente fuori pericolo Van Hooydonck.