Vince i Mondiali di ciclismo con il gomito fratturato, l’incredibile impresa di Annemiek van Vleuten Annemiek van Vleuten ha vinto anche i Mondiali in Australia. L’olandese, che ha conquistato nel 2022 Giro, Tour e Vuelta, ha trionfato nonostante nei giorni scorsi si era procurata una frattura al gomito. Bronzo per l’Italia con Silvia Persico.

A cura di Alessio Morra

Annemiek van Vleuten ha compiuto un'impresa incredibile. Perché la ciclista olandese a 39 anni dopo aver vinto in questa stessa stagione Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta ha vinto anche la prova in linea dei Mondiali di ciclismo. Già questo è un risultato clamoroso, un poker d'assi. Un Grande Slam realizzato. Ma il successo in Australia lo ha ottenuto con un gomito fratturato. E va da sé che questo rende straordinaria l'impresa. Medaglia di bronzo per l'Italia con Silvia Persico.

Sarebbe stata la favorita naturale, ma mercoledì si era procurata una micro frattura al gomito e per questo pareva che il poker sarebbe stato irrealizzabile, ma quest'anno è più forte di tutto van Vleuten che ha gestito bene la gara e nel finale ha con il tempo giusto fatto l'attacco decisivo che le ha regalato il successo.

Un alloro meritatissimo in una gara che è stata, come sempre, molto tattica. Solite manovre iniziale con Germania e Francia che mettono la testa fuori, Italia e Olanda rispondono. Lippert ci prova, ma Longo Borghini risponde. Negli ultimi 40 chilometri l'andatura si alza e il gruppetto si riduce, man mano si dimezza il numero delle fuggitive. L'Italia tiene dentro tra le prime Longo Borghini e Persico. Il finale è abbastanza regolare, tutti cercano di gestire, aspettando le mosse dell'altra.

La più brava è la stoica van Vleuten che fa la mossa giusta, accelera, scappa e nessuna ha la forza di riprenderla. Mossa perfetta, anticipo vincente. Kopecky vince la volata per l'argento su Silvia Persico.

L'ordine d'arrivo della prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2022 di Wollongong: 1) van Vleuten (Olanda) 4h24'25"; 2) Kopecky (Belgio) a 1"; 3) Silvia Perico (Italia) a 1"; 4) Lippert (Germania) a 1"; 5) Ludwig (Danimarca) a 1"; 6) Canadilla (Cuba) a 1"; 7) Labous (Francia) a 1"; 8) Niewiadoma (Polonia) a 1"; 9) Chabbey (Svizzera) a 1"; 10) Longo Borghini (Italia) a 1".