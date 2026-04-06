Vandali al Giro delle Fiandre lungo il pavé del Kwaremont: rifiuti e bagni chimici rovesciati

Sul vecchio e caro Kwaremont, Tadej Pogacar ha deciso di fare la differenza all'ultimo Giro delle Fiandre, vincendo la sua seconda Monumento consecutiva di questo inizio 2026, la sua quarta contando Liegi e Lombardia di fine 2025. Una progressione che ha messo in fila indiana i migliori avversari, partendo da Mathieù Van der Poel, il primo degli "umani" per uno spettacolo che ha esaltato gli appassionati. Non certo da annoverare dai vandali che si sono "divertiti" subito dopo il passaggio della carovana, rovinando il tracciato e riempiendo il pavé di rifiuti di ogni tipo. Obbligando le decine di volontari nel fare turni straordinari per ripulire il tutto e ridare dignità ad uno dei tratti più iconici del ciclismo internazionale.

Uno spettacolo meraviglioso e un altro indecoroso e avvilente: il weekend del Kwaremont è stato bifronte, grazie a Pogacar e a tutti i partecipanti alla Ronde 2026 regalando emozioni a tifosi ed appassionati, e per cola di ignoti che hanno vandalizzato subito dopo il tratto in pavé dove lo sloveno ha fatto la differenza dipingendo il suo ennesimo capolavoro, pedali su tela. Immagini desolanti sono apparse sui social con la rampa del Kwaremont disseminata per decine di metri di rifiuti di ogni genere.

Uno dei tanti sacchi di spazzatura squarciati lungo il pavé del Kwaremont

"Ragazzini di 16 anni hanno ribaltato i bagni, squarciato sacchi di spazzatura e abbattuto le ringhiere"

Secondo diversi testimoni, un gruppo di ragazzini, tra i 15 e i 16 anni, avrebbe compiuto gli atti vandalici, squarciando diversi sacchi di spazzatura, domenica sera intorno alle 22:00: "Hanno sparso la spazzatura ovunque e rovesciato le cabine dei bagni chimici", hanno raccontato a Het Nieuwsblad alcuni residenti del posto che ha assistito al tutto. I vandali avrebbero anche abbattuto le barriere poste lungo i lati del pavé per il controllo della folla, per decine e decine di metri: "Li abbiamo esortati a rimetterle a posto" ha spiegato ancora un altro testimone, "e alla fine lo hanno fatto ma hanno lasciato lì i rifiuti e le cabine dei bagni ribaltate".

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La desolante immagine di come è stato ridotto il Kwaremont per opera dei vandali

Tutto ciò ha portato le squadre di volontari ad un lavoro di pulizia extra. Nel corso di tutta la mattinata di lunedì, la squadra di pulizia dell'organizzazione è stata al lavoro per raccogliere e rimuovere tutta la spazzatura. riportando il Kwaremont al suo stato iniziale, onorandone la gloriosa storia di centinaia di sfide ciclistiche.