Un cavallo fra le atlete in gara: paura a 15 km dall’arrivo della Strade Bianche Donne 2023 Un cavallo ha fatto irruzione sulla strada a 15 km dall’arrivo della Strade Bianche Donne 2023: attimi di tensione tra le atlete.

A cura di Vito Lamorte

Istanti di paura durante la fase finale della Strade Bianche Donne 2023. Quando mancavano 15 chilometri al traguardo un cavallo ha iniziato a correre sulla strada nel momento in cui stavano transitando le atlete: l’animale si è trovato davanti all'olandese Demi Vollering, che in quel momento era impegnata nell’inseguimento alla battistrada Kristen Faulkner.

L’atleta della Sd Worx classe 1996 ha dovuto frenare per evitare di trovarsi vicina al cavallo, che ha proseguito la sua corsa per qualche centinaio di metri prima di cadere a bordo strada in una curva.

È molto probabile che l’animale sia scappato ad una persona che non è riuscito a controllarlo nei pressi del tracciato e ha invaso la strada proprio davanti la Vollering: una situazione piuttosto pericolosa per le atlete.

Il cavallo ha percorso quasi un chilometro al galoppo, fino a quando ha trovato una svolta ed è pure finito a terra nella concitazione dello svoltare a destra. Nel frattempo la gara girava a sinistra e finalmente ha liberato la sede stradale, proprio mentre arrivava il gruppetto delle altre inseguitrici tra le quali Lotte Kopecky e la campionessa mondiale Van Vleuten.

Demi Vollering ha vinto al fotofinish la corsa che si svolge in provincia di Siena, ed è considerata una delle classiche di primavera; beffando la compagna di squadra e detentrice del titolo Lotte Kopecky. Sul terzo gradino del podio c'è Kristen Faukner.

La classifica finale della Strade Bianche Donne 2023