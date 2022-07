Tour de France oggi in tv, la seconda tappa sulla Rai: orari, dove vederla e favoriti La 2a tappa del Tour de France 2022 si corre da Roskilde a Nyborg (202km) con partenza alle 12.35 e arrivo previsto alle 17.00. Diretta in chiaro su Rai2 e RaiPlay. Tra i favoriti, Jakobsen, Ewan e van Aert.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tour de France è arrivato alla seconda tappa, che si sviluppa da Roskilde (con partenza alle 12:35) arrivando, dopo 202.2 chilometri, fino al traguardo di Nyborg (arrivo attorno alle 17:00). Dopo la vittoria a sorpresa di ieri nella crono di Copenaghen, la maglia gialla è solle spalle del belga Lampaert che è riuscito a mettere in fila i migliori. Van Aert è arrivato solo secondo, Pogacar terzoe Filippo Ganna – il grande deluso della 1a tappa – solamente quarto. Per l'italiano fatali la pioggia sul percorso e una foratura.

La 2a tappa del Tour 2022 partirà a mezzogiorno sarà visibile in chiaro sui canali Rai (Rai2 e Rai Sport HD) in TV mente in streaming si può utilizzare il servizio gratuito di RaiPlay. La tappa si può vedere anche su Eurosport Player, Discovery+, GCN e Sky Go per tutti gli abbonati. Un percorso che sarà un primo assaggio delle tante montagne di questo Tour con ben tre GPM lungo il percorso.

Seconda tappa: Roskilde-Nyborg (202km)

Orario di partenza: 12:35

Orario di arrivo: 17:00

Diretta TV e streaming: Rai 2 e RaiPlay (in chiaro), Eurosport, Dazn

Percorso e altimetria della seconda tappa del Tour de France 2022 a Roskilde

Per la 2a tappa del Tour 2022 si resta in terra danese. Dopo la crono di Copenaghen adesso sarà Roskilde ad ospitare la partenza della seconda frazione dove ci saranno sicuramente i primi scossoni in classifica generale. Sarà una frazione dal finale molto affascinante, visto che i corridori dovranno affrontare, dopo 3 GPM di 4a categoria, il ponte di 18 chilometri direttamente sul mare per arrivare a Nyborg, con l'incognita del vento che potrà creare più di qualche semplice problema.

Gli orari TV del Tour de France: a che ora parte e dove vederlo in diretta e streaming

La 2a tappa del Toiur de France 2022 partirà alle 12:35 e si protrarrà per tutti i 202 chilometri del percorso con l'arrivo previsto attorno alle 17:00. La diretta TV in chiaro è garantita dalla RAI sul canale Rai 2 e collegamenti su Rai Sport HD. In streaming il servizio RaiPlay permetterà di seguire la corsa in diretta senza costi aggiuntivi. A pagamento, invece, i servizi offerti da Eurosport (Eurosport 1 in TV e Eurosport Player in streaming) e quelli di Discovery+, GCN e Sky Go

I favoriti della tappa di oggi

Fabio Jakobsen avrà una ghiotta opportunità per prendersi la vittoria di tappa, sempre se riuscirà a sfruttare nel modo migliore il treno della Quick-Step, visto che si darà molto spazio al lavoro di squadra fino ai chilometri finali, per una frazione in cui si prevede sin da subito una vcelocità molto sostenuta. Gli altri pretendenti alla vittoria, se non ci sarà spazio per la fuga di giornata, possono essere rappresentati da Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan e Wout Van Aert, beffato alla crono di Copenaghen.