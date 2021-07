Mark Cavendish vince la decima tappa del Tour de France 2021. Dopo la sua prima giornata di riposo, la 108esima edizione della Grande Boucle ha ripreso oggi con l’Albertville-Valence, di 190,7 chilometri. Una tappa contrassegnata dalla fuga di Tosh Van der Sande (Lotto-Soudal) e Hugo Houle (Astana) nonostante fossero favoriti per la vittoria finale i vari Cavendish, Philipsen e Bouhanni. Con la maglia gialla Pogacar saldo in gruppo mentre tra gli italiani da segnalare l'ottimo ritmo in gara da parte di Colbrelli che poi a 30 km dal traguardo subisce una foratura che rallenta leggermente la sua corsa ai due fuggitivi in testa al gruppo.

A 70 km dall'arrivo un altro momento che ha contraddistinto questa tappa, ovvero una caduta di gruppo che ha coinvolto alcuni uomini della Ineos Grenadiers con Richie Porte a terra, e della Jumbo-Visma con Mike Teunissen. Non ci sono state gravi conseguenze per nessuno dei corridori coinvolti e nonostante la brutta botta al gomito per Porte la gara è proseguita senza particolari problemi.

La tappa ha visto il gruppo dividersi in due negli ultimi 20 km

A 30 km dal traguardo il gruppo ha messo nel mirino la corsa dei due fuggitivi, Tosh Van der Sande e Hugo Houle provando a ricucire il gap con i due uomini di testa. Un gruppo che ha visto più volte la Deceuninck di Alaphilippe volare in testa alternandosi con la Jumbo-Visma ed EF. Nella parte finale della tappa il gruppo si era ormai diviso in due con la maglia gialla, Tadej Pogacar, Sonny Colbrelli e tutta la Deceuninck e gran parte dei velocisti e gli uomini di classifica presenti nella prima parte.

Tra i ritardatari spiccano i tre uomini della Ineos: Geraint Thomas, Richie Porte e Tao Geogheghan Hart. Finale emozionante con Colbrelli che tiene il passo di Cavendish. A 2,8 km dal traguardo la situazione è ancora molto incerta, una lotta ruota a ruota che si è poi risolta con la vittoria di Mark Cavendish che è riuscito a conquistare la 10a tappa del Tour de France ed avere la meglio sul resto del gruppo in volata. Secondo Wout van Aert e terzo Philipsen. Pogacar resta maglia gialla.

Mark Cavendish ha conquistato la sua tripletta di tappa personale in questo Tour de France e al termine della gara non ha nascosto la sua soddisfazione per quanto fatto nel corso della gara: "Si dovrebbe inserire nelle riviste di ciclismo questo lavoro di squadra – ha detto – Un lavoro straordinario, c'era grande tensione e solo grazie a loro siamo riusciti a raggiungere questo straordinario risultato".

La classifica generale: Pogacar resta maglia gialla

1 Tadej Pogacar 1 UAE TEAM EMIRATES 38h 25′ 17” – B : 16” –

2 Ben O'Connor 124 AG2R CITROEN TEAM 38h 27′ 18” + 00h 02′ 01” B : 10” –

3 Rigoberto Uran 111 EF EDUCATION – NIPPO 38h 30′ 35” + 00h 05′ 18” – –

4 Jonas Vingegaard 18 JUMBO – VISMA 38h 30′ 49” + 00h 05′ 32” – –

5 Richard Carapaz 22 INEOS GRENADIERS 38h 30′ 50” + 00h 05′ 33” – –

6 Enric Mas 65 MOVISTAR TEAM 38h 31′ 04” + 00h 05′ 47” – –

7 Wilco Kelderman 73 BORA – HANSGROHE 38h 31′ 15” + 00h 05′ 58” – –

8 Alexey Lutsenko 188 ASTANA – PREMIER TECH 38h 31′ 29” + 00h 06′ 12” – –

9 Guillaume Martin 91 COFIDIS 38h 32′ 19” + 00h 07′ 02” – –

10 David Gaudu 81 GROUPAMA – FDJ 38h 32′ 39” + 00h 07′ 22” – –