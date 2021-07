Momenti di grande paura nel corso della 13a tappa del Tour de France, la Nimes-Carcassonne, di ben 219,9 chilometri. Un gruppo di corridori è caduto in un tratto boschivo contraddistinto da una discesa a poco più di 60 chilometri dall'arrivo. Probabilmente Tim Declerq della Deceuninck-Quick Step, è stato costretto a frenare in una curva scatenando questa brutta caduta collettiva che ha visto diversi ciclisti volare giù nella scarpata. C'è stata subito grandissima preoccupazione per capire le condizioni dei ciclisti coinvolti che però fortunatamente sono riemersi pian piano da un burrone insieme alle loro bicicletta. Ad essere coinvolti almeno una ventina di corridori. Sul posto è arrivata anche l'autoambulanza. La caduta è stata davvero brutta e ha causato comunque un ritiro, quello di Roger Kluge della Lotto Soudal che non è riuscito a proseguire la corsa dopo il bruttissimo volo nel tratto boschivo che ha causato la paurosa caduta dei venti corridori coinvolti nello sfortunato incidente.

(in aggiornamento)