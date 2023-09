Terrificante incubo per il ciclista colombiano Lopez: sequestrato con la famiglia dai rapinatori Nel pomeriggio di giovedì 21 settembre, il campione colombiano di ciclismo Miguel Angel Lopez è stato vittima di una rapina a mano armata con sequestro: i ladri hanno fatto irruzione mentre si trovava a casa con la famiglia. Appena libero, ha denunciato tutto al vicino comando di polizia.

A cura di Alessio Pediglieri

Il ciclista colombiano Miguel Angel Lopez è stato vittima di un vero e proprio incubo a occhi aperti: è stato sequestrato da una banda di ladri, insieme alla sua famiglia mentre si trovava a casa, e gli sono stati rubati quasi 800 mila euro tra contanti e beni preziosi.

Il periodo negativo per il campione colombiano, attualmente fermo per essere stato trovato positivo ai controlli antidoping, sembra non volere finire mai: l'ultima terribile avventura lo ha visto vittima nei pressi di Pesca, la località colombiana dove è ubicata la sua fattoria, in cui attualmente dimora con tutta la propria famiglia. In cui è rimasto sequestrato per alcune ore, insieme ai suoi familiari, da un gruppo di malviventi che poi sono fuggiti con un bottino vicino agli 800 mila euro.

Lopez ha denunciato la vicenda alla polizia locale non appena i ladri si sono dati alla macchia a bordo del suo furgone Ford, attorno alle 17 di giovedì 21 settembre. Subito, la notizia è rimbalzata via web e sui media colombiani che hanno svelato anche particolari terribili di quando il ciclista e i suoi cari hanno dovuto subire: i malviventi hanno fatto irruzione in casa e non si sono fermati davanti alla presenza della famiglia. Mentre erano minacciati, parte della banda ha continuato la rapina.

Miguel Angel Lopez insieme alla sua famiglia in un momento di felicità

Il colonnello María Margarita Mantilla della polizia di Pesca ha confermato la deposizione di Lopez spiegando l'evoluzione della terribile esperienza: "Lo hanno preso con la forza e poi hanno rubato il suo camion Ford, un telefono cellulare e quasi 800 mila euro. Verso le 22.30 Lopez si è recato al commissariato di Sogamoso e ha sporto regolare e dettagliata denuncia".

Adesso sono in corso le indagini di rito, ma lo spavento è stato enorme per Lopez che sta affrontando anche un periodo particolare della sua carriera. Da luglio è stato sospeso in via cautelare per non aver superato alcuni controlli andidoping davanti alla cui positività si è sempre opposto. Già sotto contratto con squadre del calibro di Movistar, Astana e Medellin, ha anche conquistato una tappa al Tour de France nel 2020 dopo essersi distinto anche al Giro d'Italia dove per due edizioni consecutive, 2018 e 2019, ha dominato la classifica dei giovani.