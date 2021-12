Terribile incidente per Amy Pieters: la campionessa del mondo di ciclismo su pista è in coma La tre volte campionessa mondiale di ciclismo su pista, l’olandese Amy Pieters è in coma farmacologico dopo esser stata sottoposta ad un delicato intervento alla testa in seguito ad incidente rimediato in allenamento in Spagna.

A cura di Michele Mazzeo

Un brutto incidente in allenamento ha costretto la tre volte campionessa mondiale di ciclismo su pista Amy Pieters ad essere sottoposta d'urgenza ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza per alleviare la pressione sul cervello causata dalla caduta ed essere poi indotta in coma. La 30enne ciclista olandese era stata trasportata in ospedale dopo aver preso conoscenza in seguito ad una caduta in quella che la federazione ciclistica del suo paese ha descritto come una "collisione" avvenuta mentre si allenava in Spagna con la nazionale olandese a Calpe, località spagnola nei pressi di Alicante.

A riferire delle condizioni della ciclista olandese è stato il Team SD Worx che oggi ha fornito anche gli ultimi aggiornamenti a riguardo: "Amy Pieters resterà in coma artificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la sveglieranno tra qualche giorno, sarà possibile valutare l'eventuale danno – si legge infatti nella nota diffusa dalla squadra –. La sua famiglia è in viaggio verso l'ospedale. Al momento non è possibile fare ulteriori annunci in merito all'incidente e chiediamo a tutti di rispettare la privacy delle persone coinvolte".

Dopo la delusione olimpica, Amy Pieters aveva da poco conquistato un successo nel ciclismo su strada aggiudicandosi la seconda tappa del Women's Tour mentre su pista aveva centrato per la terza volta consecutiva il titolo iridato nell'americana insieme alla storica compagna di squadra Kirsten Wild anche lei presente al momento dell'incidente che ha costretto la ciclista classe '91 in coma su di un letto d'ospedale dopo esser stata operata d'urgenza alla testa.