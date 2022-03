Terribile caduta alla Strade Bianche, 30 corridori finiscono per terra: brutto volo per Alaphilippe Maxi caduta al Trofeo ciclistico Strade Bianche 2022 in corso di svolgimento a Siena: più di 30 i corridori caduti nello sterrato, tra questi anche il campione del mondo Alaphilippe finito violentemente sul terreno dopo esser stato sbalzato di sella.

A cura di Michele Mazzeo

Si apre con una bruttissima maxi caduta il trofeo Strade Bianche 2022 di ciclismo di scena oggi nelle Crete Senesi con partenza e arrivo a Siena. Dopo aver lasciato il centro della città toscana per intraprendere il percorso sullo sterrato infatti il forte vento laterale ha causato la caduta di alcuni corridori che, complice la carreggiata strettissima, hanno inevitabilmente dato il via ad una serie di cadute per un totale di oltre 30 ciclisti coinvolti.

Tra questi anche diversi tra i big che hanno preso parte alla corsa toscana che apre di fatto la stagione ciclistica a livello internazionale. Ad avere la peggio è stato il campione del mondo in carica Julian Alaphilippe che non ha potuto evitare il contatto con la bicicletta di un corridore caduto davanti a lui ed è stato sbalzato di sella finendo poi violentemente contro il terreno sconnesso (e poi nell'erba che costeggia la strada sterrata) dopo aver effettuato anche una capriola in aria creando diversi attimi di apprensione.

Nonostante la spaventosa caduta però, il ciclista francese, favorito della vigilia per la vittoria finale della classica sulle Crete Senesi, dopo essersi rimesso in sesto è poi riuscito a ripartire e a rientrare nel gruppo che, approfittando della maxi caduta, si era avvantaggiato e guidava fin lì la corsa. Maxi caduta dalla quale, dopo la grande concitazione e una lunga conta dei danni a uomini e biciclette da parte delle varie squadre coinvolte, quasi tutti sono riusciti ad uscire illesi (seppur doloranti) e riprendere la gara. Tra i corridori costretti al ritiro dopo la maxi caduta invece ci sono i corridori belgi Benoot e Campenaerts e l'austriaco Gogl.