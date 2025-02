Tadej Pogacar, schiaffo al Giro d’Italia 2025: “Oramai è sicuro che non ci sarà”. Ma lui tace

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Lo si sapeva ma tutti attendevano una dichiarazione chiara da parte del diretto interessato. Invece, Tadej Pogacar sta ancora glissando su uno dei tempi principali che interessano appassionati e addetti ai lavori del ciclismo: la definizione dei grandi giri cui parteciperà nel 2025. Certo il Tour de France, in bilico la Vuelta di Spagna, cancellato il Giro d'Italia. Il campione sloveno, impegnato in questi giorni all'UAE Tour non ha rilasciato alcuna comunicazione sulla possibilità o meno di difendere la maglia rosa conquistata lo scorso anno. A togliere anche l'ultimo dubbio – e speranza – ci ha pensato per lui il patron del Team UAE Emirates, Mauro Gianetti: "E' sicuro che non sarà al Giro, per il resto vedremo".

Giro 2025: dopo i no di Vingegaard ed Evenepoel, non ci sarà nemmeno POgacar

Le speranze erano ridotte al lumicino già a fine 2024 quando in previsione del nuovo anno professionistico Tadej Pogacar aveva fato capire che il Giro d'Italia, vinto a mani basse con una straordinaria dimostrazione di assoluto dominio, non era nelle sue priorità. E così sarà. Lo sloveno non difenderà la maglia rosa nell'edizione 2025 e si aggiunge ad altre mancate partecipazioni di livello, castrando una corsa che perde un altro dei suoi protagonisti dopo il "no" ricevuto da Vingegaard e da Evenepoel costretto ad un lento recupero dopo l'ennesimo incidente stradale.

Un Giro d'Italia più combattivo: "Chi correrà saprà che può vincerlo"

Poco da dire, se non che la corsa rosa non si merita tale trattamento, con una organizzazione che ha presentato una corsa ancor più insidiosa dell'anno passato, con una partenza in Albania e un tracciato complessivo con un dislivello maggiore e arrivi in salita. Si spera ora che avvenga ciò che Maurizio Fondriest aveva auspicato in tempi non sospetti, ai microfoni di Fanpage: "Ci ritroveremo con una gara molto più appassionante, senza i campioni chi viene qui lo farà perché sa che avrà una possibilità concreta di vincere".

Le parole del Team principal UAE Emirates: "Certo che non ci sarà, per il resto vedremo"

Ciò che disturba è stato il silenzio reiterato di Pogacar sull'argomento. Non è ammissibile credere che lo sloveno non avesse in mente quali gare affrontare da qui al prossimo inverno, già nelle scorse settimane. E mentre gli altri big hanno subito espresso il proprio pensiero sulla partecipazione, o meno, al Giro 2025, la maglia rosa uscente ha evitato di parlarne. E ancora lo sta facendo, lasciando voce al Team principal della UAE Emirates, Mauro Gianelli: "La sua non presenza è oramai sicura" ha rivelato all'Equipe, "ora pianificheremo tutto per capire se prenderà al via sia del Tour, sia della Vuelta o solamente del Tour.. Potrebbe anche fare solamente il Tour… decideremo nelle prossime settimane, anche in base a come andrà questo inizio di stagione".