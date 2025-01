video suggerito

Presentato il Giro d’Italia 2025, dall’Albania a Roma: una parata di stelle e subito tanta montagna Presentato ufficialmente il Giro d’Italia 2025 che scatterà da Durazzo il prossimo 9 maggio 2025. 21 tappe complessive, le prime 3 in Albania, per concludersi l’1 giugno a Roma. Tre soli arrivi in salita ma percorso più duro rispetto al 2024 con 10 mila metri di dislivello in più. In attesa dei sì di Pogacar e Vingegaard. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oggi lunedì 13 gennaio 2025 è stato presentato ufficialmente il percorso completo del Giro d’Italia 2025. La Corsa Rosa si disputerà dal prossimo 9 maggio e proseguirà per 21 tappe fino all'1 giugno. Dopo lo slittamento della presentazione che doveva tenersi a novembre, è stato dunque svelato l'intero percorso dell’edizione 108 che ha come principale novità la partenza da Durazzo, in Albania. Remco Evenepoel escluso per il recente brutto infortunio, tante le stelle alla partenza, capitanate da Roglic. Su un tracciato che presenta tanta montagna, anche se gli arrivi in salita sono solamente tre.

Il Giro d’Italia 2025 (9 maggio-1 giugno) promette nuovo entusiasmante spettacolo per la edizione numero 108, con le prime tre tappe che si correranno in Albania, tra Durazzo per poi sbarcare dalla quarta in poi sul suolo italico, in Puglia. Da subito tanta montagna con frazioni impegnative che prendono il via dalla 1a tappa e poi una individuale a cronometro. Si correranno i 3.413 i km complessivi, con 52.500 metri di dislivello, risalendo attraverso Basilicata, Campania e Abruzzo. Poi le Marche, l'Umbria e la Toscana. La seconda settimana vedrà la Corsa spostarsi verso il Veneto, il Friuli e il confine con la Slovenia, arrivando a Nova Gorica. Nella terza settimana le grandi montagne, attraverso la Lombardia e il Piemonte, prima della passerella di Roma.

Date: dal 9 maggio 2025 all'1 giugno 2025

Tappe: 21, distinte in 3 settimane

Partenza: Durazzo (Albania)

Arrivo: Roma

Lunghezza: 3.413 chilometri

Dislivello: 52.500 metri

Le 21 tappe del Giro d'Italia 2025

La Grande Partenza

venerdì 9 maggio – 1ª tappa DURAZZO – TIRANA – km 164 (1.800 m dislivello) – difficoltà ***

sabato 10 maggio – 2ª tappa TIRANA – TIRANA crono – km 13,7 (150 m dislivello) – difficoltà ***

domenica 11 maggio 3ª tappa VALONA – VALONA – km 160 (2.800 m dislivello) – difficoltà ***

Prima settimana

lunedì 12 maggio riposo

martedì 13 maggio – 4ª tappa ALBEROBELLO (Pietramadre) – LECCE – km 187 (800 m dislivello) – difficoltà *

mercoledì 14 maggio 5ª tappa CEGLIE MESSAPICA – MATERA – km 145 (1.250 m dislivello) – difficoltà **

giovedì 15 maggio 6ª tappa POTENZA – NAPOLI – km 211 (1.600 m dislivello) – difficoltà **

venerdì 16 maggio 7ª tappa CASTEL DI SANGRO – TAGLIACOZZO – km 166 (3.400 m dislivello) – difficoltà ****

sabato 17 maggio 8ª tappa GIULIANOVA – CASTELRAIMONDO – km 193 (3.700 m dislivello) – difficoltà ***

domenica 18 maggio 9ª tappa GUBBIO – SIENA – km 181 (2500 m dislivello) – difficoltà ***

Seconda settimana

lunedì 19 maggio riposo

martedì 20 maggio 10ª tappa LUCCA – PISA TUDOR ITT – km 28.6 (150 m dislivello) – difficoltà ****

mercoledì 21 maggio 11ª tappa VIAREGGIO – CASTELNOVO NE' MONTI – km 185 (3.850 m dislivello) – difficoltà ***

giovedì 22 maggio 12ª tappa MODENA – VIADANA (Oglio-Po) – km 181 (1.750 m dislivello) – difficoltà **

venerdì 23 maggio 13ª tappa ROVIGO – VICENZA – km 186 (1.650 m dislivello) – difficoltà **

sabato 24 maggio 14ª tappa TREVISO – NOVA GORICA/GORIZIA – km 186 (1,100 m dislivello) – difficoltà **

domenica 25 maggio 15ª tappa FIUME VENETO – ASIAGO – km 210 (3.900 m dislivello) – difficoltà ****

Terza settimana

lunedì 26 maggio riposo

martedì 27 maggio 16ª tappa PIAZZOLA SUL BRENTA – SAN VALENTINO (Brentonico) – km 199 (4.800 m

dislivello) – difficoltà *****

mercoledì 28 maggio 17ª tappa SAN MICHELE ALL'ADIGE (Fondazione Edmund Mach) – BORMIO – km 154

(3,800 m dislivello) – difficoltà ***

giovedì 29 maggio 18ª tappa MORBEGNO – CESANO MADERNO – km 146 (1.450 m dislivello) – difficoltà **

venerdì 30 maggio 19ª tappa BIELLA – CHAMPOLUC – km 157 (4.700 m dislivello) – difficoltà *****

sabato 31 maggio 20ª tappa VERRÈS – SESTRIÈRE (Vialattea) km 203 (4.500 m dislivello) – difficoltà *****

domenica 1 giugno 21ª tappa ROMA – ROMA – km 141 (600 m dislivello) – difficoltà *

I partecipanti, tante stelle capitanati da Roglic

Non ci sarà sicuramente Remco Evenepoel, ma molti altri campioni hanno già annunciato la loro presenza. Come Roglic, Martinez e Hindley, Ayuso, Del Toro, Carapaz, Landa, Bardet, Gaudu, Simon Yates, Van Aert, Tiberi e Bilbao. In attesa dei colpi d'artificio finali con i nomi di Pogacar e Vingegaard.