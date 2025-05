Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d’Italia: lo sloveno è caduto anche oggi

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Primoz Roglic è caduto anche oggi, durante la 16sima tappa del Giro d'Italia, Piazzola sul Brenta-San Valentino, che si sta correndo sotto la pioggia, e ha deciso di ritirarsi dalla corsa rosa. Il 35enne capitano della Red Bull-Bora-Hansgrohe è andato a terra assieme a Carapaz, poi è salito sull'ammiraglia e ha tirato le somme di un'edizione del Giro davvero avara di soddisfazioni per lui.

Roglic era già attardato di quasi 4 minuti in classifica generale rispetto al leader Del Toro, decisamente non quello che si aspettava alla vigilia del Giro, lui che lo aveva vinto due anni fa (oltre a quattro Vuelta). La giornata di riposo del lunedì gli aveva consentito di recuperare un po' dopo le due cadute della seconda settimana e dopo la giornata terribile vissuta domenica nella tappa arrivata ad Asiago, al termine della quale aveva sintetizzato le sue condizioni con un laconico "sono a malapena vivo".

Primoz Roglic si ritira durante la 16sima tappa del Giro d'Italia

Pur acciaccato nel fisico e provato nel morale, e senza essere uscito ad allenarsi coi compagni nel giorno di pausa ma solo sui rulli, lo sloveno aveva dunque deciso di presentarsi al via oggi alla partenza di Piazzola sul Brenta, ritenendo di poter dire ancora la sua per un successo di tappa. Ma un'altra caduta poco dopo metà frazione, lo ha invece indotto al ritiro.

Aveva stretto i denti Roglic, ammettendo che non era più realistico correre per la maglia rosa, dovendo piuttosto "lottare per sopravvivere", dopo che lunedì non era neanche in grado di andare in bici. Ad aggiungere ulteriore difficoltà al suo tentativo di rimontare la malasorte e concludere il Giro d'Italia, si sono aggiunte anche condizioni meteo davvero proibitive, che hanno flagellato la 16sima tappa fin dalla partenza poco dopo le 11:30 di stamattina. È andata meglio a Carapaz, che pur caduto assieme a lui, ha potuto riprendere la tappa.