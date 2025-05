video suggerito

Roglic finisce a terra ancor prima della partenza della cronometro: cos’è successo al campione sloveno Oggi si corre la 10a tappa del Giro d’Italia con la prova a cronometro tra Lucca e Pisa. Primoz Roglic, costretto ad inseguire in classifica generale dopo le cadute a Siena prima del giorno di riposo, è finito di nuovo a terra durante il classico giro di ricognizione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un giorno di riposo per ritemprarsi e riprendersi dalle botte e dai traumi subiti nell'ultima tappa di domenica, nel corso della 9a tappa tra gli sterrati di Siena, per Primoz Roglic la ripartenza del Giro d'Italia con la prova a cronometro in programma tra Lucca e Pisa, è iniziata nel peggiore dei modi: subito finito di nuovo malamente a terra, ancora prima che la gara prendesse il via.

Un mezzo disastro fin qui il Giro d'Italia di Roglic che sulla carta sarebbe il massimo favorito a indossare la maglia rosa a Roma il prossimo 1 giugno. Condizionale d'obbligo perché lo sloveno paga oltre due minuti di ritardo in classifica generale dopo una settimana di corsa dall'attuale leader, Isaac Del Toro che, insieme al suo compagno e capitano della UAE Emirates, Ayuso, ha preso un enorme vantaggio sfruttando le difficoltà di Roglic sul tracciato che domenica scorsa ha ricalcato di gran lunga la Strade Bianche con settori di sterrato diventati una trappola per lo sloveno.

La caduta di Roglic: risale sull'ammiraglia ma non si sanno le sue condizioni

Anche la ripartenza del Giro d'Italia per una seconda settimana che si concluderà sulle Alpi, è iniziata nel peggiore dei modi: in vista della prova a cronometro di 28.6 chilometri sulle strade toscane tra Lucca e Pisa, come avviene sempre tutti i ciclisti si sono presentati qualche ora prima per vare la classica ricognizione sul tracciato. Anche Roglic, puntualmente ha voluto provare percorso e curve di una prova che lo attende protagonista, sia per le qualità che ha da sempre nelle sfide al cronometro, sia per la necessità di rimontare il prima possibile, ma la sfortuna gli ha giocato un nuovo brutto scherzo: in vista di una curva verso destra, l'asfalto umido lo ha tradito, facendolo cadere malamente a terra.

Leggi anche Joshua Tarling vince la cronometro e fa la storia al Giro d'Italia: Roglic maglia rosa dopo la 2a tappa

Roglic si è subito rialzato senza mostrare particolari problemi ma ha deciso di interrompere immediata la ricognizione senza completarla e risalendo immediatamente sull'ammiraglia della Bora hanshgrohe. Sicuramente infastidito dall'ennesimo contrattempo, lasciando in ansia tutti sulle sue reali condizioni fisiche, dopo aver subito altri colpi duri solo domenica scorsa.