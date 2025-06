video suggerito

Quanto guadagna Yates per aver vinto il Giro d'Italia, il ricco premio in denaro per la Maglia Rosa Il trionfo al Giro d'Italia 2025 da parte di Simon Yates ha permesso al capitano della Visma – Lease a Bike di iscrivere il proprio nome nella storia del ciclismo internazionale. Ma anche di poter incassare una cifra totale considerevole: da dividere in parte con i propri compagni di squadra.

A cura di Alessio Pediglieri

Simon Yates ha vinto il Giro d'Italia strappando la maglia rosa (e il titolo) a Del Toro nella penultima tappa, prendendosi un posto d'onore nella storia del ciclismo internazionale. Una beffa atroce per il giovanissimo talento messicano che ha bruciato le tappe, prima diventando capitano della UAE Emirates poi vestendo la prestigiosa casacca a lungo. Ma se l'è vista sfilare prima dell'ultimo atto, la passerella di Roma per il Gran Finale nella Città Eterna. La gloria sportiva gli ha fatto difetto ma Del Toro è riuscito ugualmente incassare anche svariati montepremi a disposizione. Non è da meno il tesoretto messo in casa dal vincitore, il capitano della Visma – Lease a Bike

Il montepremi per il Giro d’Italia 2025 nel suo complesso è stato ricco, pari a 1,6 milioni di euro, una cifra che è rimasta invariata negli ultimi anni anche se rispetto al 2024 qualcosina è aumentata (circa 30 mila in più). Tra i tanti premi in denaro disseminati nelle tre settimane di corsa, ovviamente quello che spicca è ciò che spetta al vincitore della Corsa Rosa, che ha guadagnato 265.000 euro. Yates, però, ha incassato ben più di questa cifra perché nel corso delle 21 tappe ha racimolato anche altri premi, tra vittorie (1) e piazzamenti di tappa, giorni in maglia rosa (1).

Quanto ha vinto Yates al Giro 2025: circa 300 mila euro

In totale, l'incasso ottenuto in tre settimane da parte di Simon Yates a fine Giro 2025 ammonta a meno di 300 mila euro: un assegno complessivo di 275.933 euro, che poi andrà ripartito con compagni di squadra e staff in base ad accordi contrattuali. La maggiore parte del montepremi scaturisce dal primo posto in classifica generale (265.558 euro), a cui si aggiungono i 2.000 euro per una giornata in maglia rosa (quella odierna a Roma) e i riconoscimenti per i vari piazzamenti di tappa (circa 8.200 euro).

I premi in denaro per la classifica generale al Giro d'Italia

Ecco nel dettaglio per la classifica finale del Giro 2025, come è stato suddiviso il montepremi complessivo che ammontava a oltre 590 mila euro

Vincitore Giro d’Italia 2024: 115.668 euro + 150.000 euro (premio speciale). Totale: 265.668 58.412 euro + 75.000 euro (premio speciale), 133.412 euro 28.801 euro + 40.000 euro (premio speciale), 68.801 euro 14.516 euro + 7.000 euro (premio speciale), 21.516 euro 11.654 euro + 6.500 euro (premio speciale), 18.154 euro 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale), 13.588 euro 8.588 euro + 5.000 euro (premio speciale), 13.588 euro 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale), 10.725 euro 5.725 euro + 5.000 euro (premio speciale), 10.725 euro 2.863 euro + 5.000 euro (premio speciale), 7.863 euro

Dall’undicesimo al ventesimo posto: 2.863 euro