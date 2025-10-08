sport
Pogacar sfida Coppi e la storia: se vince il Lombardia supererà il record del “Campionissimo”

Tadej Pogacar è pronto a togliere la corona a Fausto Coppi al Giro di Lombardia in programma domenica 12 ottobre. Lo sloveno è reduce da 4 edizioni consecutive vinte, proprio come il Campionissimo, ma se dovesse trionfare anche in questa sarebbe l’unico nella storia del ciclismo a riuscirci per 5 volte di seguito.
Tadej Pogacar è di certo il più forte ciclista del Terzo Millennio, ma per molti è già uno dei migliori di tutti i tempi nella storia del ciclismo. Quando corre, vince. E il 2025 lo ha dimostrato ancora una volta nel modo migliore conquistando tutti gli obiettivi prefissati e dichiarati a inizio stagione. Ora resta ancora il Lombardia, la classicissima d'autunno che di fatto chiude il calendario. Un appuntamento che vale tantissimo per Pogacar che sa – in caso di vittoria – di superare lo straordinario record che ad oggi condivide già con Fausto Coppi, con 4 edizioni consecutive vinte.

Pogacar pronta a riscrivere la storia: se vincerà il Lombardia sarà l'unico a farlo 5 volte consecutive

Domenica 12 ottobre non c'è solo l'appuntamento con la Classica dell foglie morte, il Giro di Lombardia, ma anche – e soprattutto – con la storia. Tadej Pogacar lo sa perfettamente e si sta preparando per farsi trovare preparato e raccogliere l'ennesimo sigillo da incastonare in una carriera già di per sé stellare: vincere per la quinta edizione consecutiva la classica lombarda, il che significherà eguagliare un totem del ciclismo mondiale, Fausto Coppi ad oggi – e forse fino a domenica – l'unico a riuscirci nella storia ciclistica. Ma con un vanto in più, che lo renderebbe unico: inanellare un filotto di cinque edizioni consecutive.

Fausto Coppi e il Lombardia: il Campionissimo al momento è l'unico nella storia a vantare 5 successi

L'avventura positiva di Pogacar al Lombardia è iniziata nel 2021 quando raccolse il suo primo successo nella Classica di fine stagione. Il primo di una lunga serie ad oggi ininterrotta: al traguardo nei tre anni successivi è sempre arrivato il campione sloveno che in questo 2025 proverà a superarsi, cercando di compiere ciò che a nessun altro è riuscito. Nemmeno a Fausto Coppi, l'unico a prendersi 5 edizioni della gara ma non consecutivamente. Il "Campionassimo" dominò tra il 1946 e il 1949 consecutivamente per poi mettere il quinto (e ultimo sigillo) nel 1954.

