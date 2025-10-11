Paura per Carapaz al Lombardia: a testa in giù in discesa, a bordo strada contro la parete di roccia

Mentre tutti esaltavano Pogacar e la sua ennesima prodezza durante il Giro di Lombardia 2025 che il campione sloveno ha vinto, dominando, c'è stato chi ha vissuto attimi di paura, nel corso dell'ultima parte del tracciato quando in discesa, Rickard Carapaz ha sbagliato uno dei tanti tornanti ritrovandosi capovolto a bordo strada sul fronte interno: a testa in giù, immobile, "stampato" sulla parete rocciosa, mentre passano avversari e moto. Momenti di ansia per il campione ecuadoriano della team EF Education-EasyPost che alla fine non ha subito gravissime conseguenze fisiche.

L'incidente di Carapaz al Lombardia, capovolto contro la parete di roccia

Le immagini in diretta TV hanno ripreso Richard Carapaz a terra: immagini che hanno ritratto l'ecuadoriano fermo, "sottosopra" ancora avvinghiato sulla propria bici, sul bordo interno della discesa, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi fermato contro la parete rocciosa. Poco prima sullo stesso tratto erano passati i migliori, da Pogacar in poi. Fino al campione della EF che ha finito così il suo Lombardia, malconcio e dolorante anche se non ha subito gravi conseguenze per l'incidente.

(in aggiornamento)