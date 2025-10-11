sport
video suggerito
video suggerito

Paura per Carapaz al Lombardia: a testa in giù in discesa, a bordo strada contro la parete di roccia

Burtto incidente per Richard Carapaz durante il Giro di Lombardia: il campione ecuadoriano si è “stampato” sulla parete rocciosa durante la discesa, restando avvinghiato alla propria bicicletta a testa in giù.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Mentre tutti esaltavano Pogacar e la sua ennesima prodezza durante il Giro di Lombardia 2025 che il campione sloveno ha vinto, dominando, c'è stato chi ha vissuto attimi di paura, nel corso dell'ultima parte del tracciato quando in discesa, Rickard Carapaz ha sbagliato uno dei tanti tornanti ritrovandosi capovolto a bordo strada sul fronte interno: a testa in giù, immobile, "stampato" sulla parete rocciosa, mentre passano avversari e moto. Momenti di ansia per il campione ecuadoriano della team EF Education-EasyPost che alla fine non ha subito gravissime conseguenze fisiche.

L'incidente di Carapaz al Lombardia, capovolto contro la parete di roccia

Le immagini in diretta TV hanno ripreso Richard Carapaz a terra: immagini che hanno ritratto l'ecuadoriano fermo, "sottosopra" ancora avvinghiato sulla propria bici, sul bordo interno della discesa, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi fermato contro la parete rocciosa. Poco prima sullo stesso tratto erano passati i migliori, da Pogacar in poi. Fino al campione della EF che ha finito così il suo Lombardia, malconcio e dolorante anche se non ha subito gravi conseguenze per l'incidente.

(in aggiornamento)

Ciclismo
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Qualificazioni
mondiali
Oggi l'Italia deve vincere in Estonia per tenere accesa la speranza: Gattuso tutto all'attacco
Alex Meret paga la panchina al Napoli: Gattuso lo fa fuori alla vigilia di Estonia-Italia, è tra i 4 non convocati
La reazione di Gattuso alla domanda su Norvegia-Israele: "Vediamo di essere seri"
Cosa succede se l'Italia perde o pareggia con l'Estonia e cosa serve per qualificarsi
Norvegia-Israele cruciale per l'Italia, come cambia la classifica del girone in base al risultato
Perché a San Marino conviene perdere in goleada per andare ai playoff Mondiali con zero punti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views