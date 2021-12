Paura in Spagna, un’auto investe tre ciclisti del team Androni: Rojas finisce contro il parabrezza Tre ciclisti del team Drone Hopper – Androni Giocattoli sono stati vittima di un bruttissimo incidente a Benidorm, in Spagna. Il diciannovenne Rojas finisce contro il parabrezza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Investiti da un'auto che si stava immettendo nella carreggiata. Tre ciclisti del team Drone Hopper – Androni Giocattoli sono stati vittima di un bruttissimo incidente a Benidorm, in Spagna, dove avevano appena iniziato il proprio ritiro in vista del 2022. Il team diretto da Gianni Savio era in strada per sostenere il primo allenamento quando un'auto ha scaraventato a terra i colombiani Brandon Rojas ,Juan Diego Alba e lo spagnolo Martì Vigo.

Un incidente non di poco conto dato che ad avere la peggio è stato Rojas che è stato immediatamente trasportato all'ospedale più vicino dato che è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura. Per lui un taglio nella zona delle gola e una botta al ginocchio destro. Al giovane diciannovenne sono stati applicati tre punti di sutura al collo. Dopo un pomeriggio di esami, sono state escluse fratture e Rojas è stato così dimesso nella serata di ieri.

Un altro incidente dopo quello a Cavagna

Per gli altri due ciclisti, ovvero Alba e Vigo, non c'è stato nessun problema particolarmente preoccupante. I due hanno avuto la fortuna di subire solo lievi contusioni. Il team intanto ha fatto sapere che l'incidente è stato causato da un'auto che è tornata sulla strada mentre i corridori arrivavano in leggera discesa. Il team ha descritto la collisione come "violenta e inevitabile".

Un certo numero di squadre ha nuovamente scelto di organizzare ritiri di allenamento di dicembre sulla costa occidentale della Spagna centrale a causa dell'eccellente clima e delle strade tranquille. L'incidente al team Androni arriva a seguito di un altro brutto incidente che in questo caso ha visto coinvolto il team Deceuninck-QuickStep che sono in ritiro nella vicina Calpe. Rémi Cavagna ha riportato una frattura alla vertebra L1 nella parte bassa della schiena dopo un incidente. Per fortuna nessun danno a livello neurologico.