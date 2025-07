Paura al Tour, Johannessen collassa dopo il traguardo sul Mont Venoux: trasportato via con l’ossigeno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La tappa del Mont Venoux ha avuto una lunga coda ben oltre quanto visto in corsa, dove sui 21 chilometri di salita verso i 1.909 metri del Gigante di Provenza, si è assistita alla straordinaria sfida tra Pogacar e Vingegaard, capaci di disintegrare il record di Marco Pantani che resisteva da 30 anni. Prima della tappa, c'era stato il sorprendente ritiro di Mathieu Van der Poel, colpito da polmonite, e dopo l'arrivo la notizia della caduta di Vingegaard per colpa di un fotografo maldestro. Fino alla nota più drammatica, che ha coinvolto Tobias Johannessen, il norvegese della Uno-X colpito da malore e collassato sulla linea del traguardo dopo aver accusato un dolore sull'ipocondrio destro. Soccorso immediatamente sul posto, è stato portato via d'urgenza in ospedale con l'ausilio della maschera d'ossigeno. Si è ripreso e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Cos'è accaduto al traguardo sul Mont Venoux: il malore di Tobias Johannessen

Un momento di puro panico, con Johannessen apparso subito in difficoltà per lo sforzo prolungato durante la durissima ascesa sul Monte Calvo, e per la rarefazione dell'aria che non ne ha permesso l'immediato, classico, recupero. Così, la situazione ha subito destato l'attenzione della sua squadra, la Uno-X Mobility che è stata coadiuvata dai medici dell'organizzazione del Tour de France. Il 25enne danese, che era arrivato 28° e con un tempo superiore ai 5 minuti rispetto al vincitore, si è accasciato a terra dove è stato assistito con la maschera d'ossigeno, prima di essere trasportato d'urgenza in ospedale.

La nota della Uno-X Mobility: "Dolore durante la salita, all'arrivo somministrato ossigeno"

A conferma del tutto è arrivata qualche ora più tardi anche la nota ufficiale del Team di Johannessen che ha riassunto l'accaduto: "Tobias ha sofferto di un po' di dolore addominale superiore destro, durante la salita finale di oggi. È arrivato al traguardo dove è stato visitato immediatamente dai medici di gara e gli è stato somministrato ossigeno" continua una storia su Instagram da parte della Uno X. "Si è sentito quasi subito molto meglio ed è andato all'ospedale locale per ulteriori controlli".