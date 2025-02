video suggerito

Oscar Freire scomparso per 48 ore, la “fuga” dopo una lite familiare: “Chiediamo la massima privacy” Il tre volte campione del mondo Oscar Freire è ritornato in famiglia dopo 48 dalla sua scomparsa, con relativa denuncia alla Guardia Civil. L’ex campione spagnolo di ciclismo aveva fatto perdere le proprie tracce lunedì 4 settembre per poi ricomparire bella serata di mercoledì. “E’ stato tutto un fraintendimento” ha spiegato il fratello Antonio, “Oscar sta bene”. Dietro il gesto, una possibile lite familiare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Oscar Freire e la sua famiglia sono stati giorni complicati con la scomparsa improvvisa dell'ex campione del mondo di ciclismo, la denuncia dei familiari, le ricerche della Guardia Civil e il suo ritrovamento dopo 48 ore di assoluto silenzio. Poi, le dichiarazioni del fratello e il successivo comunicato emesso per difendere la privacy in un momento evidentemente difficile. Sembrerebbe che dietro la decisione di allontanarsi senza dire nulla a nessuno ci siano problemi personali a seguito di una lite familiare.

La scomparsa di Freire: 48 ore di assoluto silenzio, la denuncia alla Guardia Civil

Alle ore 16:00 di mercoledì 5 febbraio il quotidiano spagnolo ‘Diario Montañés' ha pubblicato la notizia della scomparsa di Oscar Freire, tre volte campione del mondo di ciclismo in linea, allontanatosi senza motivo apparente dalla propria casa dopo essere rientrato dall'Arabia Saudita nella giornata di lunedì. La Guardia Civil ha attivato le ricerche di Freire dopo 48 ore dalla sua scomparsa, avvenuta lunedì sera, in seguito alla denuncia della sua famiglia. Freire si era allontanato senza portare con sé nulla: documenti, soldi, carte di credito, cellulare. Dopo le 20:00 di mercoledì 5 febbraio, la Guardia Civil ha poi continuato a insistere sul fatto che Freire non si era fatto vedere da loro e che la denuncia di scomparsa era ancora attiva, mentre il fratello comunicava di averlo incontrato e che si trovava in buone condizioni.

Dietro la scomparsa, l'ombra di una lite familiare: "Sta bene, un semplice fraintendimento"

Ad aggiornare sulla situazione di Oscar Freire è stato solamente il fratello Antonio che ha rassicurato tutti sulle condizioni di salute dell'ex ciclista, confermando di averlo trovato in buone condizioni e che sarebbe tornato a casa dopo essere stato via per alcuni giorni per una questione familiare. La moglie aveva sporto denuncia alla Guardia Civil della Cantabria nonostante avesse dichiarato che Freire se n'era andato "volontariamente" e che non era la prima volta che lo faceva senza documenti. "Tutto è stato solo figlio di un grandissimo malinteso"ha aggiunto poi il fratello ai media. "E' solamente una normale questione di famiglia su cui vorrei non si andasse oltre. So che Oscar sta bene: è stato lontano da casa per alcuni giorni e tornerà. Le denunce sono state ritirate". Cosa avvenuta nella mattinata di giovedì.

Oscar Freire di nuovo a casa, la famiglia: "Chiediamo la privacy più assoluta"

Oscar Freire è tornato a casa nella tarda serata di mercoledì, dopo essere stato assente da lunedì mattina. Non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione con i media, ma ha ringraziato la stampa e i tifosi per l'interesse dimostrato nei confronti della sua salute. Una vicenda che si conclude nel migliore dei modi e che non sembra centrare alcunché con le vicissitudini e le questioni attorno al suo possibile ruolo di ct della nazionale spagnola di ciclismo, sfumato recentemente. Intanto la famiglia ha diramato anche un comunicato: "Chiediamo la massima tutela della privacy per una questione meramente familiare e privata".