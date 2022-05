Oggi l’ultima tappa del Giro d’Italia 2022 a Verona, percorso e orari: diretta TV sulla Rai Tappa finale della 105ª edizione del Giro d’Italia: si tratta di una tappa a cronometro, in un circuito tra le colline di Verona e l’interno della stessa città veneta. Partenza alle 13:55, ecco nel dettaglio il percorso che i corridori affronteranno a turno.

Oggi è il grande giorno della chiusura del Giro d'Italia 2022, con la tappa cronometro che segnerà il termine dell'edizione numero 105 della leggendaria Corsa Rosa. L'intero percorso della 21esima tappa cronometro si terrà intorno alle colline veronesi, in particolare sul Circuito delle Torricelle e in senso antiorario. In generale non si tratta di una tappa molto impegnativa per la natura della strada, con dislivello minimo. In totale si correrà infatti per 17,4 kilometri e il dislivello è di appena 280 metri. I ciclisti partiranno dalla pedana situata al Park Fiera di Verona e percorreranno subito via delle Nazioni e via Francia, prima di immettersi sulla A4. La classifica generale vede Hindley con un vantaggio prezioso, ormai decisivo, su Carapaz: il distacco è di un minuto e 25 secondi, maturato nella tappa di ieri, e gli dovrebbe consentire di aggiudicarsi senza grossi problemi la Maglia Rosa. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 21 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 13:55

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: Verona (cronometro delle colline veronesi)

Diretta Tv e streaming: Rai Sport, Rai Due, Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa del 29 maggio del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Verona cronometro Tissot ITT

La prima parte del circuito è composta da vialoni rettilinei e molto larghi. Successivamente ci sono 4.5 kilometri di salita al 5% con alcuni “scalini” e con carreggiata più stretta della prima parte. Si arriva così allo scollinamento della Torricella Massimiliana, con cronometraggio intermedio. Seguono altri 4 kilometri di discesa su strade come quelle della salita. Per gli ultimi 3 kilometri i corridori si sposteranno lungo le vie cittadine larghe e rettilinee e impegneranno alcune curve ad angolo retto, prima di arrivare in Piazza Bra e nell’Arena di Verona, dove è posto il traguardo. Il rettilineo di arrivo è lungo 150 metri e largo 6.5.

Percorso e altimetria della tappa 21 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa e a che ora

La tappa veronese che chiuderà questa edizione della Corsa Rosa, essendo una cronometro, ha di conseguenza come punto cardine la velocità. Eccezion fatta per lo scollamento, che lo divide a metà, il circuito è pianeggiante. Inizialmente i corridori, che partiranno a turno uno dopo l'altro, passeranno viale del Piave e arriveranno, dopo circa 15 minuti dalla partenza, a Torricella Massimiliana. Da questo punto ci vorranno altri otto minuti circa per chiudere il proprio giro.

Verona (Fiera): 13.55 (primo corridore); 16.47 (ultimo corridore)

viale del Piave: 00.45"

Porta Nuova: 01′.45"

Ponte Aleardo Aleardi: 03′.04"

Via Francesco Caroto: 05′.25"

Via Torricelle: 10′.28"

Torricella Massimiliana: 15′.05"

Via Ippolito Nievo: 19′.25"

Lungadige Giacomo Matteotti: 20′.11"

Ponte della Vittoria: 20′.52"

Via della Valverde: 22′.20"

Verona (Piazza Bra-Arena): 23′.12"

Il cronoprogramma della tappa cronometro di Verona del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 in TV

Anche l'ultimo appuntamento di questa edizione del Giro d'Italia sarà visibile sulla Rai, con diversi programmi divisi nel palinsesto a seconda del pre, durante e post tappa. Il primo, 45 minuti prima dello start, è "Aspettando il Giro" su Rai Sport +HD, poi si passa alla telecronaca di Rai 2 con "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Infine, post tappa ci sarà "Processo alla Tappa" e "Arriva il Giro" nuovamente su Rai Sport + HD. Per guardare l'evento in diretta senza alcuna interruzione, sarà tuttavia necessario avere un abbonamento a una piattaforma tra Eurosport, Discovery+, GCN+ o Dazn.