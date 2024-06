video suggerito

Né Tour né Giro, la salita più dura si scala in Colombia: è l'Alto el Sífon, 88 km di puro inferno L'edizione 2024 della Vuelta a Colombia è entrata nella storia del ciclismo mondiale con la 4a tappa, corsa lo scorso 18 giugno, dove si è scalato per la prima volta l'Alto el Sífon. La più lunga salita di una gara ufficiale UCI con i suoi 88 chilometri, un dislivello di oltre 3.700 metri e la vetta posta a 4.149 metri sopra il livello del mare.

A cura di Alessio Pediglieri

La Vuelta de Colombia 2024 è entrata ufficialmente nella storia del ciclismo mondiale. Con la quarta tappa percorsa martedì 18 giugno, il Giro a tappe del Paese sudamericano ha fatto percorrere ai ciclisti la più lunga e difficile scalata mai affrontata prima in una corsa ufficiale UCI: è l'Alto el Sífon, 88 chilometri ininterrotti di pura ascesa infernale che si conclude a 4.149 metri sopra il livello del mare.

La quarta frazione della Vuelta a Colombia 2024 sarà per sempre inserita negli annali del ciclismo mondiale, visto che per la prima volta gli organizzatori hanno inserito l'Alto el Sífon, che con i suoi 88 chilometri è divento l'erta più lunga di sempre affrontata in una corsa del circuito ufficiale UCI. Un record assoluto che la Colombia già deteneva da tempo, visto che fino ad oggi, il primato delle salite più micidiali di sempre era detenuto con il percorso lungo l’Alto de Letras, altra mitica salita già percorsa ripetutamente e lunga quasi 80 chilometri.

L'Alto el Sífon è la nuova salita più lunga in tutte le corse UCI

Il Giro d'Italia con le sue Alpi o il Tour de France con i Pirenei ma anche la Vuelta di Spagna devono inchinarsi di fronte alle montagne scalate dai ciclisti in Colombia. Straordinarie e mitiche salite che hanno scritto la storia del ciclismo, come il Col du Tourmalet, il Passo dello Stelvio, il Monte Zoncolan, l'Alto de l'Angliru, rimpiccioliscono e quasi scompaiono di fronte a quanto affrontato alla 4a tappa della gara colombiana.

I numeri di questa salita sono più che significativi, visto che l'Alto del Sífon tocca quota 4.149 metri di altitudine, con un dislivello complessivo di oltre 3.700 metri e la sua pendenza media è del 4,3%, quella massima del 12%, con numerosi tratti superiori al 10%. E' una salita recente, realizzata attraverso il rifacimento della strada tra Manizales e Murillo, catalogata come la strada più alta sul livello del mare di tutta la Colombia, attraversando il Parco Nazionale Los Nevados.

Superato il record dell'Alto de Letras, che resisteva da 50 anni

Fino a questa edizione 2024 della Vuelta a Colombia, la corsa possedeva il vecchio record di una salita più lunga in assoluto in tutto il circuito UCI: il già riconosciuto e mitico Alto de Letras. Anche in questa edizione si sarebbe dovuto percorrere, fino alla decisione dell'ultimo momento, optando per l'inedito Alto el Sífon. L'Alto de Letras scalato dal suo versante da Mariquita, era da sempre il passo montano più lungo del mondo classificato dall'UCI con i suoi 80,7 chilometri e 3.187 metri di dislivello. Una salita che è stata teatro da più di 50 anni delle più grandi battaglie della Vuelta a Colombia, dell'RCN Classica e della Vuelta del Tolima.