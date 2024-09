video suggerito

Morte Simone Roganti, l’autopsia svela le cause: problema cardiaco, possibile fattore congenito Simone Roganti è morto dopo un malore accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Stando a quanto emerso dall’autopsia, la causa del decesso è stata un arresto cardiaco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La morte di Simone Roganti a soli 21 anni ha sconvolto il mondo del ciclismo. Il giovane talento delle due ruote è deceduto dopo un malore accusato mentre si trovava nella sua abitazione. Stando a quanto emerso dall'autopsia, la causa del decesso è stata un arresto cardiaco che si è rivelato fatale per l'atleta della MG Kvis – Colors for Peace.

Le ultime notizie sulla morte di Simone Roganti, i risultati dell'autopsia

Gli esami medici sul corpo del ciclista di Spoltore effettuati a seguito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Pescara presso l'ospedale locale hanno evidenziato un'aritmia che ha poi determinato una fibrillazione ventricolare. Confermate dunque le prime sensazioni sul possibile problema cardiaco dietro il decesso di Roganti. A provocare questa aritmia potrebbe essere stato un fattore genetico da accertare.

Le cause del decesso di Simone Roganti

Niente da fare dunque per Roganti morto improvvisamente venerdì notte nella sua casa di Villa Santa Maria. Per comprendere nel dettaglio la dinamica del decesso sono previsti anche degli esami istologici. Nel frattempo è ancora forte lo shock nel panorama ciclistico nazionale per l'improvvisa scomparsa di Roganti.

La storia di Simone Roganti

E pensare che solo pochi giorni prima, il 25 agosto, giorno del 21° compleanno aveva disputato la sua ultima gara ovvero la 34a edizione del Trofeo SC Corsanico. Una stagione che per lui era stata ricca di impegni e con diverse soddisfazioni dopo che in passato aveva centrato il secondo posto nella classifica generale del Giro del Veneto e il settimo al campionato italiano Under 23. Nei prossimi giorni sarebbe dovuto andare a correre in Belgio, dove lo attendeva un contratto da professionista. Il destino però è stato beffardo.