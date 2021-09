Mondiali di ciclismo 2021, l’Italia ha scelto la squadra per spingere Colbrelli verso l’oro Domenica si corre il Mondiale di ciclismo su strada in Belgio (partenza 10.15) e l’Italia ha svelato la squadra che dovrà permettere a Sonny Colbrelli di conquistare il sogno iridato dopo essersi laureato campione d’Europa. Una prova difficilissima dove gli azzurri partono tra i favoriti tra cui spiccano i padroni di casa.

A cura di Alessio Pediglieri

Sonny Colbrelli in maglia azzurra (dal suo profilo ufficiale su Twitter)

Manca poco oramai, l'appuntamento è per domenica 24 settembre quando ci si appresterà alla partenza (prevista poco dopo le 10.00) del Mondiale di ciclismo su strada 2021. Dove l'Italia è tra le nazionali favorite alla vittoria finale. Dovrà essere però un'impresa perché gli azzurri hanno avversari di tutto rispetto con cui fare i conti per tutti i 236 chilometri del tracciato belga. E' l'appuntamento clou di una rassegna iridata che ha già regalato straordinarie emozioni ai colori italiani e che potrebbe concludersi con la classica ciliegina finale.

Il team Italia sarà composto da otto atleti i cui nomi sono stati inseriti nella startlist ufficiale: Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Sonny Colbrelli, Alessandro De Marchi, Gianni Moscon, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, Diego Ulissi. Oltre a loro, ci saranno due riserve: Salvatore Puccio e Lorenzo Rota. La punta di diamante della squadra costruita dal CT Davide Cassani sarà ovviamente Sonny Colbrelli, che si è già imposto ai campionati europei e che vestirà i panni di capitano azzurro.

Per Colbrelli, in grandissima forma, sarà un'occasione quasi irripetibile per imporsi nuovamente nel panorama del ciclismo internazionale. Ha vinto il Campionato d'Europa e andrà alla ricerca del titolo iridato che all'Italia manca da ben 13 stagioni. Tutto il team lavorerà per lui, gestendo eventuali fughe e preparando tatticamente la gara. Ma l'Italia ha anche altre frecce nel proprio arco. Se non dovesse esplodere Colbrelli, ci sono valide alternative come Matteo Trentin e Giacomo Nizzolo

La startlist, ufficializzata oggi dalla UCI, ha anche svelato quali saranno i numeri di dorsale degli azzurri. Andrea Bagioli col 26, Davide Ballerini col 27, Sonny Colbrelli col 28, Alessandro De Marchi col 29, Gianni Moscon col 30, Giacomo Nizzolo col 31, Matteo Trentin col 32, Diego Ulissi col 33.