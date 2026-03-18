Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

La Milano-Torino edizione 107 si corre oggi, mercoledì 18 marzo con il via fissato alle 11.55. Diretta in chiaro e visibile a tutti su Rai SportHD e su RaiPlay.

Isaac Del Toro sul traguardo della Milano–Torino 2026

La più antica corsa di un giorno compie 150 anni. Oggi, mercoledì 18 marzo 2026 si correrà infatti la 107a edizione della Milano-Torino, che si potrà seguire in diretta sui canali Rai sia in TV sia in streaming. Si parte da Rho, alle porte di Milano e si arriva a Superga alle soglie di Torino.

Centocinquant'anni di storia e 107 edizioni: la Milano-Torino è pronta a tornare protagonista nella primavera del ciclismo professionistico, ghiotta anteprima del piatto forte di fine settimana, la Milano-Sanremo. Una corsa emozionante e unica che nella passata edizione ha visto trionfare il talento di Isaac Del Toro della UAE Emirates. Quest'anno, c'è un nome in particolare sulla bocca di tutti: è quello di Giulio Pellizzari, che con la Red Bull Bora, proverà a salire sul trono a Superga.

Il tracciato dell’edizione 2026 si presenta suddiviso in due frazioni, una prima parte prevalentemente pianeggiante e una seconda metà più mossa e selettiva. La gara prenderà il via da Rho, come oramai sta diventando consuetudine, e attraverserà l’alta pianura padana passando tra le risaie lombarde e piemontesi, toccando località come Magenta, Novara e Vercelli, prima di dirigersi verso il fiume Po. Da lì in poi, inizierà la battaglia agonistica con un tracciato che diventa più ondulato, con alcune asperità che preparano il finale.

Dopo San Mauro Torinese, i corridori costeggeranno il Po lungo Corso Casale per affrontare la salita verso Superga. Sarà la prima di questa edizione ma non l'ultima: a circa 600 metri dal traguardo ci sarà una deviazione, che porterà i corridori a scendere verso Rivodora, per un tratto molto tecnico e impegnativo. Fino a ritrovarsi ai piedi ancora della salita verso la Basilica di Superga. Gli ultimi 5 chilometri, che caratterizzano il circuito finale, presentano una pendenza media del 9,1%, con tratti che superano il 10% e una punta intorno al 14% a metà ascesa. Un finale duro e spettacolare che, come spesso accade nella Milano-Torino moderna, sarà probabilmente il punto in cui si deciderà la corsa.

I favoriti della Milano-Torino, spicca anche il nome di Pellizzari

Il percorso misura in totale 174 km e concentra tutta la difficoltà negli ultimi 20–25 km, dove la doppia ascesa a Superga diventa un test fondamentale. La corsa è pensata per scalatori puri, puncheur resistenti e corridori esplosivi capaci di reggere pendenze dure e rilanciare più volte. Tra i protagonisti Jan Christen della UAE Emirates e Giulio Pellizzari della Red Bull Bora.

Dove vedere la Milano-Torino e a che ora inizia la corsa

La Milano-Torino in TV sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 14.20, con la corsa che scatterà però già alle 11.55. Per la diretta streaming sarà disponibile gratuitamente il portale RaiPlay. In abbonamento invece, appuntamento su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN.