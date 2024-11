Miel Dekien morto a 18 anni in un incidente stradale: il ciclismo piange un talento cristallino

video suggerito

Una tremenda notizia per tutto il mondo del ciclismo. Uno dei talenti più cristallini delle due ruote, Miel Dekien, è morto in tragiche circostanze a soli 18 anni. Un incidente stradale è costato la vita a questo ragazzo di grandi prospettiva, non mentre era bordo della sua amata bici, ma mentre viaggiava in automobile. Per lui non c'è stato nulla da fare, con il suo team e la federazione belga che hanno ufficializzato tutto attraverso commossi comunicati.

Miel Dekien si è spento in patria a Diksmuide. L'atleta fiammingo si trovava a bordo di una vettura come passeggero, quando ha perso la vita. Tutte da ricostruire le circostanze dell'incidente in cui è morto anche un altro 18enne che viaggiava con lui. Il Basso Team Flanders ha dato la notizia con queste parole: "È con tristezza che vi informiamo della morte di uno dei nostri nuovi corridori per il 2025". Infatti Miel dopo la fisiologica gavetta e gli ottimi risultati junior era pronto nel 2025 ad un altro salto di qualità con l'esordio tra le riserve.

Un riconoscimento importante, a conferma delle qualità di Dekien reduce da un'annata culminata nel 4° posto al GP Bob Jungels con l'Air College Oostende. Grande duttilità da parte del ragazzo che infatti ha dimostrato di poter passare con successo dal ciclocross al ciclismo su strada. Per questo a settembre aveva firmato un contratto con il Basso Team Flanders. La sua squadra attuale ha voluto ricordarlo così: "Rimarrai per sempre nei nostri cuori Miel, non ti dimenticheremo mai e ti saremo grati per i tanti bei momenti passati insieme. Sei stato e rimani un ragazzo fantastico per noi. Profonde condoglianze ai genitori, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che erano cari a Miel. Le parole sono inadeguate… Ovunque tu sia adesso, sicuramente stai andando forte!".

La federazione belga di ciclismo ha postato una sua foto accompagnata da queste parole: "È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Miel Dekien. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi cari e alla sua squadra".