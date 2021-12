Martina Fidanza operata al cuore, l’annuncio della campionessa di ciclismo: “Tornerò più forte” La campionessa mondiale di ciclismo Martina Fidanza, oro a Roubaix due mesi fa, è stata operata con successo al cuore: “Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!”.

A cura di Paolo Fiorenza

La favola di Martina Fidanza continuerà, avvolta dal suo bel sorriso. La 22enne ciclista bergamasca ha dovuto momentaneamente appoggiare la bicicletta al muro, costretta allo stop da un problema di salute abbastanza importante, ma l'annuncio dell'avvenuta operazione arriva assieme al messaggio che rassicura circa il futuro ancora sulle due ruote. Martina ci ha fatto sognare e piangere due mesi fa, quando conquistò una meravigliosa medaglia d'oro nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista a Roubaix, adesso tocca ancora il nostro animo con le sue parole su Instagram.

"Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene – scriva l'atleta di Ponte San Pietro – Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!". La Fidanza già morde il freno e pensa al momento in cui potrà tornare in sella a fare quello che più ama e che l'ha fatta indicare come una predestinata fin da piccola: la messe di ori europei e mondiali nella categoria Juniores è stata il biglietto da visita per una carriera da pro che ha avuto il culmine nel titolo mondiale di Roubaix, quando ancora doveva compiere 22 anni.

Figlia d'arte – suo padre Giovanni Fidanza è stato buon professionista – Martina è molto presente su Instagram, dove ha oltre 56mila followers e condivide scatti non solo della sua attività sportiva, ma anche del quotidiano. Nel settembre scorso ha sfilato sul Red Carpet del Festival di Venezia con un abito da sera verde smeraldo di una nota stilista, ma noi la preferiamo ammirarla con gli occhi della tigre sulla bicicletta. L'augurio è che la convalescenza sia la più veloce possibile, consentendole di preparare al meglio la stagione del prossimo anno.