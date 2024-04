video suggerito

Lorena Wiebes esulta troppo presto e perde l'Amstel Gold Race al fotofinish: il pianto è inconsolabile Drammatico finale sportivo all'Amstel Gold Race femminile con un arrivo allo sprint dall'esito incredibile: Lorena Wiebes è più veloce di tutte ma alza le mani per festeggiare troppo presto e Marianne Vos la beffa sul traguardo, facendola scoppiare in un pianto dirotto alla conferma della giuria.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Amstel Gold Race 2024 femminile è stata una corsa che resterà a lungo nella memoria degli appassionati e soprattutto delle cicliste perché è stata una edizione incredibilmente anomala. Una gara neutralizzata nel tratto finale, con gli ultimi 55 chilometri che sono stati percorsi dopo una lunga interruzione per un drammatico incidente tra una macchina e una moto di un poliziotto. Poi, l'arrivo al fotofinish con Lorena Wiebes che spinge meglio di tutte sui pedali e prende una mezza ruota di vantaggio ma esulta troppo presto, venendo amaramente beffata dalla connazionale Marianne Vos che col colpo di reni finale, strappa un pazzesco successo.

Per la decima volta, l'Amstel Gold Race femminile ha dato spettacolo sulle Ardenne olandesi con un parterre di campionesse al via da Maastricht, con la vincitrice della scorsa edizione Demi Vollering, la campionessa del mondo Lotte Kopecky , la nostra Elisa Longo Borghini e le principali sfidanti, olandesi, come Marianne Vos e Shirin van Anrooij. Proprio Vos è riuscita a vincere ma in un modo totalmente rocambolesco.

Il finale ha visto uno sprint di gruppo, numeroso, cone tutte le migliori presente nel tratto decisivo: Vollering ha mantenuto il ritmo altissimo nel rettilineo finale al servizio di Lorena Wiebes, che è apparsa la principale per le favorite al rush in velocità. Ad aprire lo sprint è stata però la nostra Longo Borghini e proprio Wiebes è riuscita a prenderne la misura e a rilanciare lo scatto: l'ex campione d'Europa sembrava oramai involata alla vittoria in modo più che chiaro tanto che ha iniziato ad esultare poco prima del traguardo.

Una mossa che è costata carissimo: Marianne Vos ha avuto il merito di crederci fino alla fine e il suo colpo di reni finale le ha permesso di mettere la ruota davanti alla Wiebes, strappandole un successo che sembrava oramai scritto. Un finale incredibile, un errore imperdonabile che ha fatto scoppiare in un pianto inconsolabile proprio Lorena Wiebes quando la giuria ha espresso il verdetto. Alcune sue compagne hanno provato a darle conforto ma inutilmente: la felicità si è trasformata in un dramma sportivo indelebile.