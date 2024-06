video suggerito

L'incredibile storia di Laurens ten Dam, arrestato in America per una doccia: "Avevo 5 pistole contro" A raccontare l'incredibile vicenda è stato l'ex ciclista olandese Laurens ten Dam nel suo podcast. Il fatto accadde a ridosso dell'Unbound Gravel, una delle più importanti gare su sterrato al mondo cui partecipava insieme al suo connazionale, Thomas Dekker: "Qualcuno iniziò a urlare, ci sbatterono in una cella 4×4 per 9 giorni"

A cura di Alessio Pediglieri

Il retroscena è stato raccontato direttamente dall'ex ciclista olandese Laurens ten Dam nel corso del suo podcast sul ciclismo "Live Slow, Ride Fast" in cui ha svelato un inedito episodio che ha coinvolto lui e il suo connazionale Thomas Dekker. Durante la preparazione per l'Unbound Gravel, una delle più importanti gare su sterrato al mondo che si svolge ogni anno in Kansas, sono finiti ammanettati e in carcere per 9 giorni dopo essere stati circondati da una decina di poliziotti ad armi spianate: "Non ho osato dire nulla, non avevano intenzione di ascoltarci, avevano il QI di un gambero rosso".

Perché ten Dam e Dekker sono finiti in prigione

L'episodio risale a diversi anni fa quando i due olandesi ten Dam e Dekker imperversavano tra i professionisti sia su gare da strada sia in competizioni su sterrato nelle corse gravel, cui partecipano ancor oggi. In una di queste, la Unbound Gravel, tra le più famose al mondo, che si svolge in Kansas, durante un allenamento finirono in carcere. L'accusa, ricorda lo stesso ten Dam fu di "comportamento inappropriato" dopo che alcuni abitanti di Emporia, la cittadina dove si sarebbe svolta la gara, avevano chiamato lo sceriffo e i suoi agenti. Il motivo? I due ciclisti si erano voluti rinfrescare dopo l'allenamento tra le portiere delle loro auto: "L"accusa affermava che ci siamo spruzzati a vicenda con bottiglie d'acqua in un luogo pubblico e in modo inopportuno, come due ciclisti gay"

Il racconto dell'arresto: "Qualcuno ha iniziato a urlare"

Ma perché due ciclisti dovrebbero effettivamente farsi una doccia per strada? A spiegare il motivo principale dell'accaduto è sempre ten Dam: "Dopo un'uscita di circa tre ore, volevamo rinfrescarci prima di pranzo e andammo al nostro solito supermercato e arrivammo al parcheggio… ma quel supermercato non c'era più, era appena stato raso al suolo da un tornado. Di conseguenza, il supermercato e il grande magazzino erano semplicemente scomparsi". A quel punto, la malsana idea che costerà il carcere: "Decidemmo di rinfrescarci tra le portiere delle nostre auto, con delle bottiglie d'acqua fresca ma subito venimmo indicati da altre persone presenti e qualcuno iniziò a urlare".

"All'improvviso c'erano cinque auto della polizia attorno a noi. Inizialmente si concentrarono su Thomas che venne perquisito e poi messo in manette. In quel momento capii che eravamo nella me**a. Poi anch’io ho dovuto girarmi e sono stato ammanettato. Non ho osato fare nulla, avevo cinque pistole puntate contro di me e quelle persone avevano il QI di un gambero rosso. Avrei potuto replicare" conclude ten Dam, "ma non volevano ascoltare. Così finimmo in gattabuia, ci presero le impronte e ci misero in uno stanzino di quattro metri, senza finestre e con un cesso in ferro. Ci restammo per 9 giorni"

Che cos'è l'Unbound Gravel

La Unbound Gravel, precedentemente nota già con il nome di Dirty Kanza, è un evento che comprende corse su ghiaia che coprono varie distanze e che si tengono ogni anno durante la tarda primavera sulle strade rurali nella regione di Flint Hills delle Grandi Pianure, intorno alla città di Emporia, in Kansas, negli Stati Uniti. Gli organizzatori della gara chiamano la corsa di 320 km "la prima gara di ghiaia al mondo" ed è classificata come una delle migliori gare di bici da gravel in assoluto.