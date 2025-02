video suggerito

L’assurda caduta di Molano all’UAE Tour: ha centrato in pieno un occhio di gatto, ora è in ospedale Il gregario di Tadej Pogacar, Juan Sebastian Molano è stato protagonista nella seconda tappa dell’UAE Tour di una caduta tanto inspiegabile quanto maldestra. Che lo ha costretto al ritiro, rischiando di schiantarsi contro un palo della luce. Nessun guasto tecnico o contatto fortuito: è stato vittima di un assurdo concatenarsi di circostanze contrarie. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruttissimo contrattempo per Juan Sebastian Molano nella prima tappa dell’UAE Tour: il colombiano, che era a ruota di Tadej Pogacar è finito rovinosamente a terra, rischiando lo rischiando contro un palo della luce, nel corso della prima tappa dell'UAE Tour. In un tratto completamente pianeggiante e rettilineo, Molano è improvvisamente stato sbalzato di sella senza apparente motivo, poi svelato dal Team Principal della UAE Emirates, Mauro Giannetti: "Non ha visto l'occhio di gatto e l'ha centrato in pieno".

L'assurda caduta di Molano all'UAE Tour: nessun guasto tecnico o contatto fortuito

Chi diceva un problema meccanico, chi che avesse urtato la ruota posteriore di Pogacar. Nulla di tutto ciò: l'inspiegabile volo carpiato con conseguente schianto sul bordo sterrato della strada alla prima tappa dell'UAE Tour del colombiano del Team Emirates, Juan Sebastian Molano ha una spiegazione ben più banale. E per alcuni versi ancor più rasente l'assurdo: è avvenuta senza che il ciclista subisse alcun guasto o toccasse altri in plotone ma per una semplice sequenza di coincidenze che lo hanno costretto al ricovero in ospedale e al ritiro immediato dalla gara.

Perché Molano è stato sbalzato di sella: "Stava bevendo, non si è accorto di nulla"

A spiegare cosa sia accaduto a Molano in un tratto di strada totalmente pianeggiante, perfettamente asfaltato e in un momento di gara per nulla concitato, è stato il CEO e Team Principal del Team UAE Emirates. capitanato per l'occasione da Tadej Pogacar, al suo debutto stagionale e scortato dai suoi compagni, tra cui appunto il colombiano ruzzolato a terra: "Purtroppo Molano stava bevendo e non si è accorto di un occhio di gatto sulla strada. Lo ha centrato, ma avendo la borraccia alla bocca non è riuscito a controllare il manubrio, che gli si è girato, provocando la caduta. Adesso è in ospedale, sta facendo la radiografia alla caviglia perché era piuttosto gonfia. Speriamo non sia rotta".

Che cos'è l'occhio di gatto che ha determinato la caduta di Molano

I cosiddetti "occhi di gatto" sono stati elaborati in Gran Bretagna e rappresentano una versione ad alta tecnologia dei tradizionali catarifrangenti collocati sulla linea di mezzeria di una carreggiata. Il dispositivo, ideato da Martin Dicks un ex vigile del fuoco di Londra, funziona ad energia solare ed è in grado di avvisare gli automobilisti, durante la guida, riguardo a eventuali pericoli attraverso sistema di luci che cambiano colore a seconda delle condizioni atmosferiche e della strada. Nel caso la strada sia priva di illuminazione, il dispositivo è in grado di aumentare la visibilità fino a dieci volte, in condizioni di nebbia l'occhio di gatto si illumina, mentre, se ci si avvicina troppo a una macchina, la luce diventa rossa.

La caduta di Molano, il rischio di sbattere contro un palo della luce

Ovviamente nel caso dell'incidente a Molano, l'occhio di gatto posizionato sulla carreggiata era disattivato e ha avuto l'unico effetto di diventare un ostacolo determinante per la caduta, viste le condizioni atmosferiche perfette. Un elemento che accentua la beffa del destino nei confronti del colombiano che ha rischiato anche il peggio: al momento della caduta, la bici ha pericolosamente sbandato scalzandolo dal sellino e facendolo precipitare nella zona sterrata che divide le due carreggiate all'altezza di un palo della luce. Pochi centimetri più in là e l'urto sarebbe stato devastante. Molano si è dovuto ritirare, ma alla fine non si è fratturato nulla: l'ultimo bollettino medico non parla di alcuna frattura, bensì di una grave distorsione alla caviglia.