La surreale partenza della tappa della Vuelta in un supermercato: "Dobbiamo correre o fare la spesa?" Surreale e stravagante la partenza della sesta tappa della Vuelta Espana 2024 con i ciclisti che hanno preso il via da dentro un supermercato attraversandolo poi in sella alle proprie biciclette tra scaffali e casse fino a raggiungere l'uscita.

A cura di Michele Mazzeo

L'inizio della sesta tappa della Vuelta Espana 2024 ha regalato un momento surreale con un qualcosa mai visto prima per quel che riguarda il ciclismo.

La frazione che da Jerez de la Frontera porterà la carovana del giro di Spagna al traguardo di Yunquera infatti ha preso il via dall'interno di un supermercato (di una nota catena che è anche sponsor principale della manifestazione e della maglia rossa che indica il leader della corsa e che al termine di ogni tappa viene consegnata da un dipendente dell'azienda al corridore che in quel momento è in testa alla classifica generale) con i ciclisti che dunque hanno sfilato tra gli scaffali e le casse del ‘Carrefour Jerez Sur‘ in quello che, a suo modo, è stato un evento storico.

Pur non trattandosi della vera e propria partenza della tappa (il gruppo si è riunito all'interno del supermercato per poi attraversarlo raggiungere l'uscita e dirigersi quindi verso il ‘Km Zero' dove viene ufficialmente dato il via alla corsa), quello andato in scena a Jerez de la Frontera è stato un qualcosa di mai visto prima per quanto riguarda il ciclismo, o almeno per il ciclismo di altissimo livello (la Vuelta rientra infatti tra quelli che sono considerati i ‘Grandi Giri' insieme al Giro d'Italia e al Tour de France).

Un qualcosa di surreale che ha spiazzato anche molti dei ciclisti che fanno parte del gruppo guidato dal leader della corsa Primoz Roglic che non hanno risparmiato sorrisi e qualche battuta sarcastica nel momento in cui in sella alle proprie biciclette da corsa sono usciti dal ‘reparto latticini' per dirigersi verso le casse del supermercato e quindi attraversare il lungo corridoio che portava all'uscita ("Siamo qui per correre o per fare la spesa?" è stata una delle battute più gettonate scambiatesi tra i ciclisti nel momento in cui si sono ritrovati fermi in fila a fianco alle casse).

Per quanto peculiare però la partenza della sesta tappa della Vuelta 2024 è ben lungi dall'essere la più stravagante tra quelle messe in piedi negli anni dagli organizzatori del giro ciclistico di Spagna. Nel 2013 per esempio la cronometro a squadre di apertura vide i ciclisti partire su una zattera per l'allevamento di ostriche in Galizia, mentre l'anno seguente il gruppo ha preso il via a Cadice da una portaerei per celebrare la marina spagnola.