La storia incredibile dell’uomo che ha aiutato Roglic a vincere il Giro: non era solo un tifoso Durante la cronoscalata del Monte Lussari che ha decretato la vittoria di Roglic si è verificato un episodio incredibile: il ragazzo in maglia rossa che ha aiutato lo sloveno a ripartire dopo il problema meccanico è Mitja Mežnar, suo ex compagno di squadra della nazionale ai tempi dal salto con gli sci.

A cura di Vito Lamorte

Primoz Roglic ha piazzato il colpaccio sul Monte Lussari e si è preso la maglia rosa con una dimostrazione di forza che gli permetterà di vincere il Giro d'Italia 2023. Il ciclista sloveno è stato protagonista della 20a tappa della corsa rosa ma ha vissuto una situazione a dir poco tremenda a causa di un guasto meccanico che poteva compromettere la sua corsa.

Roglic doveva recuperare 26 secondi a Thomas ma ha dovuto fare una fatica incredibile perché dopo il cambio di casco e bici si è trovato ad affrontare un problema tecnico che sembrava aver compromesso tutto.

A 2500 mt dall'arrivo questo disguido ha fatto perdere a Roglic almeno una decina di secondi ma si è verificato un episodio che gli ha permesso di poter ripartire e di andare a prendersi la maglia rosa e la possibile vittoria del Giro.

Proprio quando tutto sembrava perduto, oltre al meccanico sceso dalla moto del seguito, si è precipitato in soccorso di Roglic e lo ha aiutato un ragazzo che era sulla salita ma era tutt'altro che uno sconosciuto: il ragazzo vestito di rosso che potrebbe essere determinante per la vittoria dello sloveno al Giro è un ex compagno di squadra di salto con gli sci dello stesso Roglic e si chiama Mitja Mežnar.

Inoltre, per chiudere il cerchio, la cronometro di questo sabato è partita da Tarvisio, località dove Primoz ha vinto il Campionato Mondiale Junior di Salto con gli Sci poco prima di mettere in soffitta gli sci e optare per la bicicletta.

Primoz Roglic ha commentato così quanto accaduto nel cuore della salita del Monte Lussari, quando una canalina di scolo l'ha costretto a fermarsi per un salto di catena: "Sono stato sfortunato nel momento più fortunato per me. Ho trovato un tifoso molto forzuto che mi ha dato una grande spinta per ripartire".

Queste sue parole fanno trasparire come il ciclista avesse capito di chi si trattava e sapeva bene chi fosse il misterioso "tifoso forzuto" in maglietta rossa, casualmente a lato della strada in quel punto.

La vita e lo sport in alcuni momenti riescono a regalare degli intrecci davvero incredibili.