Roglic si prende tutto, vince la cronoscalata e mette le mani sul Giro d’Italia: beffato Thomas Primoz Roglic vince la cronoscalata e conquista pure la maglia rosa del Giro d’Italia, a una tappa dalla conclusione. Lo sloveno ha un vantaggio di 14 secondi ora sul gallese Thomas.

A cura di Alessio Morra

In modo davvero straordinario Roglic vince la cronoscalata del Monte Lussari e annullando uno svantaggio di 26 secondi sfila maglia rosa a Geraint Thomas. Lo sloveno con un finale incredibile ha di fatto conquistato il Giro d'Italia, che domenica materialmente sarà suo. Roglic adesso ha un vantaggio di 14 secondi sul gallese.

La crono che si disputa alla penultima tappa spesso è decisiva per le sorti del Giro. Anche quest'anno è stato così. Roglic doveva recuperare 26 secondi a Thomas e ci è riuscito, ma ha dovuto faticare e non poco. Perché dopo il cambio di casco e bici ha avuto un problema tecnico, è stato costretto a uno sforzo ulteriore ed è riuscito comunque a portare a casa tappa e molto probabilmente il Giro d'Italia.

Roglic ha vinto ed è diventato maglia rosa. Thomas è stato beffato due volte, perché è arrivato anche secondo nella cronoscalata. Il gallese per due soli secondi si è messo alle spalle il portoghese Almeida, nella top cinque anche Damiano Caruso e il francese Pinot.

Dopo aver indossato la maglia rosa era felice Roglic: "Questa è stata una giornata incredibile, mi sono divertito. Non trovo ancora le parole per esprimere quello che provo e quello che mi ha trasmesso la gente a bordo strada. Il problema meccanico? Non ho pensato che tutto fosse perduto, mi è capitato questo inconveniente ma sono ripartito subito. Mi sono goduto ogni momento di questa giornata”.

Ordine d'arrivo 20ª tappa: 1) Roglic 44'23"; 2) Thomas a 40"; 3) Almeida a 42"; 4) Caruso a 55"; 5) Pinot a 59", 6) Kuss a 1'05"; 7) McNulty a 1'07"; 8) Arensman a 1'18"; 9) Leknessund a 1'49"; 10) Vine a 1'53".

Classifica Giro d'Italia: 1) Roglic; 2) Thomas a 14"; 3) Almeida a 1'15"; 4) Caruso a 4'40"; 5) Pinot a 5'53".