La manovra folle di Maciejuk fa cadere 60 corridori al Giro delle Fiandre: si gira e sono tutti giù Filip Maciejuk s’è reso protagonista di un sorpasso azzardato, finito malissimo: il video è impressionante. Il corridore della Bahrain-Victorious è stato soprannominato “palla da bowling” per quel che ha combinato. Il belga Wellens è stato ricoverato e sarà operato per una frattura alla clavicola.

Maciejuk si volta e si accorge di cosa ha combinato a causa della sua manovra imprudente.

L'hanno già ribattezzato palla da bowling, ma il nomignolo che hanno messo addosso a Filip Maciejuk della Bahrain-Victorious è tutt'altro che lusinghiero. Il 23enne ciclista polacco è stato squalificato al Giro delle Fiandre per aver effettuato una manovra improvvida, pericolosa, che ha causato la caduta di un centinaio di corridori disarcionati dai pedali per l'urto a catena che li ha coinvolti.

Molti hanno alzato bandiera bianca loro malgrado e abbandonato la corsa, altri sono riusciti a rialzarsi e, sia pure acciaccati, a inforcare i pedali e rimettersi in carreggiata. Ad avere la peggio è stato il belga Tim Wellens: non solo costretto al ritiro ma anche ricoverato in ospedale per aver riportato una frattura alla clavicola. Il suo team (UAE Team Emirates) ha fatto sapere che sarà operato a causa del trauma subito.

Il groviglio di biciclette e corridori caduti sull’asfalto per l’effetto domino.

La conseguenza della manovra scellerata è nelle immagini che i video hanno mostrato attraverso le riprese dall'alto: un groviglio di corpi e biciclette impressionante, provocato dal tentativo azzardato da parte del polacco di guadagnare un po' di terreno e riuscire a risalire il gruppo. L'espulsione dalla gara è stata la sanzione immediata che ha scontato ma non è escluso che il suo atteggiamento possa subire una censura ulteriore da parte della Federazione mondiale.

Con le migliori intenzioni. Almeno così era partito Maciejuk che, a 141 km dalla conclusione del Giro delle Fiandre, si stacca dal gruppo e tenta il sorpasso procedendo sulla sinistra. Imbocca una sorta di corridoio extra-carreggiata senza rendersi conto che la bretella d'asfalto in quel tratto, oltre ad avere un fondo abbastanza irregolare, finisce in un corridoio d'erba. Il polacco, che era riuscito a controllare a fatica la bici, prende una pozzanghera con la ruota anteriore, sbanda e scivola verso l'interno abbattendosi con una spallata sui corridori che gli erano vicino.

Il ciclista polacco tenta un sorpasso ma finisce in una pozzanghera e perde il controllo.

Quel brusco cambio di direzione è stata la causa dell'effetto domino e del mucchio selvaggio. Maciejuk ha pubblicato sui social anche una serie di messaggi con i quali ha chiesto scusa e s'è detto profondamente mortificato per quell'episodio.

Sono davvero dispiaciuto per il mio errore e per aver causato l'incidente di oggi – si legge -. Spero che tutte le persone coinvolte siano in buona salute e al sicuro. Questo non dovrebbe accadere ed è stato un grosso errore di valutazione che ho commesso. Non avevo intenzione di causare questo. Tutto quello che posso fare ora è scusarmi per il mio errore e imparare da questo in futuro. Mi dispiace ancora per il gruppo, i miei compagni di squadra e i tifosi.

Alla fine a conquistare il Giro delle Fiandre 2023 è stato Tadej Pocagar che nella sua bacheca vanta anche due Tour de France, una Liegi-Bastogne-Liegi, due Giro di Lombardia, due Tirreno-Adriatico, una Strade Bianche, due UAE Tour e una Parigi-Nizza (nel 2023).