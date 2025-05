La denuncia di Vendrame scuote il Giro d’Italia: “Alcuni tifosi hanno provato a farci cadere a 70km/h”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Giro d'Italia 2025 è giunto alla sua 13a frazione, entrando di prepotenza nella seconda settimana di corse in attesa del momento finale che vedrà finalmente sopraggiungere le tanto attese salite che inizieranno a dirci chi, tra i migliori in classifica, ha intenzione di fare sul serio. Una corsa rosa che ha dato già alcuni verdetti importanti e che non ha mancato di emozioni forti. Tuttavia, non sempre tutto è andato per il verso giusto con momenti particolari che hanno messo in difficoltà i ciclisti, causati delle solite intemperanze dei tifosi a bordo strada. Mentre sono ancora negli occhi le proteste sul finale della tappa di Napoli sul lungomare con l'imboscata di alcuni manifestanti muniti di corde e striscioni, arriva forte una denuncia che scuote la Carovana Rosa: "Durante la cronometro alcuni spettatori hanno provato a farci cadere lanciandoci oggetti". Parole di Andrea Vendrame, che corre per i colori della Decathlon AG2R La Mondiale Team.

La tappa cui si riferisce Vendrame: la cronometro Lucca-Pisa

Un Giro d'Italia spettacolare, tra arrivi in volata inaspettati, fughe e distacchi che hanno reso ancor più incerta la lotta per la maglia rosa. Tutto in attesa di capire sulle prime importanti ascese della fine della seconda settimana di gara, chi avrà gambe e testa per provare a lasciare i propri avversari e prendersi la classifica generale. Tra gli arrivi più emozionanti anche due cronometro, la prima a Tirana e la seconda sulle strade toscane tra Lucca e Pisa. Proprio su questa ultima tappa, corsa lo scorso martedì 20 maggio, è avvenuto un episodio gravissimo, sfuggito ai più e alle telecamere internazionali: "Alcuni spettatori hanno provato a farci cadere", ha denunciato Andrea Vendrame ai microfoni di Eurosport Francia.

Andrea Vendrame al Giro 2025, corre per i colori della Decathlon AG2R La Mondiale Team

La denuncia di Vendrame scuote il Giro: "Hanno provato a farci cadere a 70km/h"

A mente fredda e rivivendo quanto accaduto il 30enne che sta correndo il Giro con i colori della Decathlon AG2R La Mondiale Team, in cerca di qualche successo di tappa (in carriera ne ha già vinte due), ha scosso il Giro con parole pesantissime: "A fine discesa mentre pedalavamo a circa 70 chilometri orari, alcuni spettatori si sono appostati per provare a farci cadere". La denuncia è precisa, allucinante: "Ci hanno lanciato qualcosa, nel momento in cui passavamo da lì. Non è stata una cosa molto bella e soprattutto pericolosissima: se cadiamo a quella velocità, non è proprio l'ideale per noi… Sinceramente non so cosa possa essere stato, ma sicuramente qualcosa con cui hanno cercato l'incidente".

Il Giro d'Italia e il pubblico: con le salite i tifosi saranno ancora più vicini ai ciclisti

Vendrame alla fine ha chiuso senza problemi la sua prova a cronometro al 45° posto. con un ritardo di oltre 2 minuti dal sorprendente vincitore Daan Hoole, perdendo però solo 7 secondi dalla maglia rosa Del Toro. Non si sa ancora se ciò che ha raccontato Vendrame sulle strade della crono sia stata una forma di protesta come quella di Napoli o semplicemente un semplice gesto scellerato e isolato ma l'attenzione ora è ai massimi livelli soprattutto per le tappe montane, dove la presenza a bordo strada del pubblico è a sempre più alta e in molti tratti si sfioreranno letteralmente i ciclisti impegnati in salita.