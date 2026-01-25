La caduta in gara diventa una rissa da bar tra i ciclisti: spinte e pugni, poi tutti di nuovo in sella

Imbarazzante epilogo nell’ultima tappa del Pune Grand Tour, che è finita in rissa durante la gara subito dopo una caduta. Alcuni ciclisti hanno mollato le bici e si sono affrontati a calci e pugni.

Scene da Far West nel ciclismo in occasione dell'ultima tappa del Pune Grand Tour, gara 2.2 all'interno del calendario UCI, quando – complice un restringimento per un cavalcavia cittadino – il gruppone ha dovuto rallentare improvvisamente provocando la classica caduta tra i ciclisti. Ma l'incidente, senza gravi conseguenze, si è trasformato improvvisamente in una insolita resa dei conti, diventando una rissa da bar con tanto di spinte, calci e pugni. Fino al ritorno della calma con tutti che sono risaliti in sella e hanno ripreso la gara.

Il semi sconosciuto Pune Grand Tour che si corre in India diventa virale

Il Pune Grand Tour non è sicuramente una corsa ciclistica a tappe tra le principali maggiormente seguite e conosciute all'interno del calendario professionistico UCI ma l'edizione 2026 è sicuramente riuscita a far parlare di sè. Così, la corsa a tappe che si svolge in India su un percorso di quasi 440 chilometri suddivisi in un prologo e 4 frazioni, proprio nell'ultimo appuntamento decisivo per la classifica generale, è diventata virale. Non per un gesto sportivo importante, bensì per una zuffa da paese scatenatasi a seguito di una caduta.

Cos'è successo dopo la caduta nel plotone: la rissa da bar tra schiaffi e pugni

Tutto accade quando il gruppo, ancora compatto, passa a tutta velocità a ridosso di un cavalcavia cittadino, con la strada che si restringe e costringe alla frenata collettiva dei primi che obbligano chi è in mezzo al plotone al classico ruzzolone. Per fortuna nessun ciclista ha subito conseguenze gravi, tutti sono riusciti a governare la bici e gestire il momento per poi ritornare a pedalare. Ma non prima che nel mezzo dei corridori, tra lo stupore generale, si è scatenata una rissa tra un gruppetto di corridori coinvolti: qualche schiaffo, calci, pugni e spinte.

Pune Grand Tour, assolo della Li Ning Star: a Shnyrko la tappa, a Mudgway la classifica finale

Tanto è bastato perché il tutto diventasse virale e facesse parlare di sé. Più sicuramente della vittoria di tappa da parte del russo Aliaksei Shnyrko (Li Ning Star). Il suo compagno di squadra, il neozelandese Luke Mudgway ha poi vinto la classifica generale precedendo sul podio finale Carter Bettles e il belga Yorben Lauryssen.