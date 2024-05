video suggerito

Giro d’Italia 2024, dove vedere la 20ª tappa di oggi Alpago – Bassano del Grappa: percorso e diretta TV La 20a tappa del Giro d’Italia è l’ultima occasione per chi voglia provare a sparigliare le carte in classifica generale. Si scala due volte il Monte Grappa, con un totale di 4.800 metri di dislivello in 184 km totali. Diretta in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD in TV e su RaiPlay per lo streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo atto in salita per questo Giro d'Italia 2024 con l'arrivo in alta quota disegnato per dare l'eventuale scrollone decisivo alla classifica generale in vista della passerella di Roma di domenica pomeriggio. La 20a tappa da Alpago a Bassano del Grappa prelude alle ultime schermaglie, tutte da godersi in diretta in chiaro su Rai Sport HD e Rai 2 in TV e in streaming su RaiPlay.

Chi ha gamba proverà fino in fondo, sfruttando un Giro d'Italia ritagliato a misura di sorprese dell'ultima ora, un po' come accadde la scorsa stagione quando Roglic sorprese la maglia rosa Thomas andandosi a prendere la gloria in fotofinish. A Bassano del Grappa potrebbero esserci nuovi risvolti in classifica generale, con una tappa da 184 chilometri e 4800 metri di dislivello.

Numero tappa: 20 Alpago – Bassano del Grappa

Orario di partenza: 11:40

Orario di arrivo: 17:40

Percorso tappa: montagna

Lunghezza/Dislivello: 184 km, 4.800 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La tappa di oggi del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Alpago – Bassano del Grappa

80 chilometri iniziali di falsopiano ma senza grandi ascese che spingeranno i più audaci a provare la fuga perfetta per condurla all'arrivo. Sarà determinante la scelta del gruppo maglia rosa perché oltre agli attacchi di giornata ci saranno anche gli uomini di classifica che proveranno le proprie strategie per scalare posizioni. A Possagno inizierà una nuova frazione, di montagna pura visto che scalerà per ben due volte il Monte Grappa (GPM di 1a categoria, 18km fino a punte del 14%). L'arrivo però non sarà in salita: scollinato per l'ultima volta, ci saranno 20km in discesa.

Alle 11:40 chilometro zero poso ad Alpago in Provincia di Belluno, che verrà lasciata quasi subito per entrare in quella di Treviso che si alternerà fino al traguardo con quella di Vicenza dove è posto il traguardo. Due i Gran Premi della Montagna che poi è la stessa cima, scalata due volte, il Monte Grappa. Dopo l’attraversamento del Piave si giunge alle pendici dove da Semonzo si affronta due volte la salita che porta al Sacrario tra numerose curve e tornanti su strada di montagna mediamente stretta.

I favoriti per la vittoria nella 20ª tappa di oggi

Questa frazione dirà quale sarà il podio che verrà premiato a Roma: ultimo assolo per scalatori e fuggitivi di giornata lontano dalle prime posizioni della classifica generale. Tutti gli altri si controlleranno a stretta distanza per evitare sorprese sgradite. Non mancheranno attacchi, il terreno per provare a prendersi qualche minuto decisivo c'è tutto dopo 80 chilometri iniziali di studio.